Сечин заявил о стратегической роли Арктики на фоне Ормузского кризиса

Tекст: Мария Иванова

Выступление ответственного секретаря президентской комиссии по развитию ТЭК состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

Ситуация вокруг Ормузского пролива, по его мнению, показала критическую уязвимость традиционных торговых путей.

«Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль – у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута», – заявил Игорь Сечин. По его словам, регион становится не просто ресурсной базой, а важнейшим и надежным транзитным путем.

Блокировка поставок нефти из Персидского залива уже спровоцировала рост цен на мировых рынках. Руководитель компании предупредил, что этот прецедент ставит под угрозу другие узкие места глобальной логистики, включая Суэцкий и Панамский каналы, а также ключевые мировые проливы.

Кроме того, кризис значительно ускорил отказ от западных финансовых механизмов. За пять лет ежедневный объем транзакций через китайскую межбанковскую систему вырос более чем в три раза и достиг почти 1 трлн юаней.

«Из-за санкций диверсифицируются платежные инструменты. За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза», – отметил Сечин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители международных организаций выпустили совместное заявление о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормуза.

Военно-морские силы США ранее возобновили сопровождение гражданских судов в этом ключевом нефтяном коридоре.

Ведущие морские операторы на фоне эскалации перевели доставку грузов на наземный транспорт.