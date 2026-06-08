Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о перекрытом движении в сторону Геленджика

Tекст: Антон Антонов

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто», – сообщил Кравченко в «Максе».

По данным Кравченко, проезд закрыт от пересечения улиц Судостальской и Портовой в направлении Геленджика. Ограничения также введены на дороге из Кабардинки в сторону Новороссийска.

В Новороссийске и Геленджике был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае из-за атаки ВСУ власти Новороссийска уже перекрывали движение транспорта в сторону Геленджика.

Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся в Крыму атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист.

