AP: Операция на острове Харк не закончит войну с Ираном

Tекст: Алексей Дегтярёв

Такая операция поставила бы под удар жизни американских военных и вряд ли привела бы к скорому завершению войны с Ираном, пишет Associated Press со ссылкой на аналитиков.

По их мнению, более эффективным способом давления на американского лидера может стать морская блокада танкеров, загружающихся на терминалах Харка. Через этот остров, расположенный напротив американских баз в Кувейте и Саудовской Аравии, проходит до 90% иранского нефтяного экспорта, так как основная часть побережья страны слишком мелководна для захода крупных танкеров.

Отправка военных на наземную операцию может казаться самым психологически убедительным способом нанести удар по Ирану, заявил бывший аналитик армии США Майкл Айзенстад.

Он отметил, что близость острова к материковой части Ирана позволяет Тегерану обрушить по нему массированные удары, даже рискуя собственной инфраструктурой. Аналитик добавил, что гористый рельеф побережья затруднит своевременное обнаружение и перехват дронов и ракет.

Специалист по Ирану в Институте исследований национальной безопасности Израиля Дэнни Цитринович отметил, что захват Харка способен резко взвинтить эскалацию. По его словам, Иран и его союзники, включая йеменских хуситов, могут усилить ответ ударами дронов по целям на всем Аравийском полуострове и минированием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой морской нефти.

Глава Булого дома на фоне месячного конфликта с Ираном уже отчитался о «большом прогрессе» в переговорах, но пообещал в случае провала соглашения уничтожить электростанции, нефтяные объекты, Харк и даже опреснительные установки. При этом он заявил, что остров, по его мнению, можно «очень легко» взять и удерживать какое-то время.

Вашингтон уже нанес удары по ряду целей на Харке, включая системы ПВО, радиолокационную станцию, аэропорт и базу экранопланов. Тем временем в регион прибыл корабль ВМС США с примерно 2,5 тыс. морских пехотинцев, еще около 1 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ожидаются вскоре, плюс дополнительно перебрасываются 2,5 тыс. морпехов из Калифорнии.

Бывший военный аналитик Айзенстад подчеркнул, что морская блокада судов с иранской нефтью позволила бы контролировать основную часть нефтяной отрасли Ирана с меньшим риском для личного состава.

Эксперт по энергетической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл соглашается с идеей «карантина» судов за пределами зоны действия большинства иранских вооружений и выступает против разрушения нефтяной инфраструктуры Харка, указывая на долгосрочные потери для иранской экономики и влияния на протестное движение.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предупредил о судьбе американских военных на острове Харк в случае их высадки. Трамп заявлял о желании захватить иранскую нефть и взять под контроль экспортный центр на острове Харк.

Иран в последние недели усиливает оборону острова Харк, перебрасывая туда дополнительные войска и средства ПВО в ожидании возможной операции США.