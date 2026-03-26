CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк
По данным нескольких источников CNN, в последние недели Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный контингент и средства ПВО в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом.
«Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования американских войск для захвата крошечного острова на северо-востоке Персидского залива – жизненно важного экономического канала для Ирана, через который проходит примерно 90% экспорта нефти страны, – в качестве рычага давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив», – сообщает телеканал CNN.
При этом американские официальные лица и военные эксперты заявляют, что такая наземная операция сопряжена со значительными рисками, включая потери среди американских военнослужащих.
По словам источников, остров имеет многоуровневую оборону, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
Иран также расставляет ловушки, в том числе противопехотные и противотанковые мины, вокруг острова, в том числе на береговой линии, где американские войска потенциально могут осуществить десантную операцию, сказано в материале.
Некоторые союзники президента США задают серьезные вопросы о необходимости проведения подобной операции, поскольку успешный захват острова не решит проблем, связанных с Ормузским проливом и монополией Ирана на мировом энергетическом рынке, добавил источник.
Напомним, США уже наносили удары по Харку 13 марта, Центральное командование тогда заявило о попадании в 90 целей, включая «морские минные хранилища, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».
