Jerusalem Post: США не видят альтернатив нападению на остров Харк
Вашингтон рассматривает сценарий сухопутной операции для давления на Тегеран, он не видит других вариантов, кроме захвата острова Харк, пишут израильские СМИ.
Американские чиновники сообщили израильским коллегам о неизбежности военной сухопутной операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.
«Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, похоже, не существует альтернатив, кроме проведения США наземной операции по захвату иранского острова Харк», – говорится в публикации.
Ранее портал Axios информировал, что американское руководство готово пойти на такой шаг ради возобновления судоходства в Ормузском проливе.
Глава американского Минфина Скотт Бессент также заявил о серьезности намерений Белого дома. Он указал, что американские власти рассматривают все возможные варианты действий, не исключая отправку военного контингента на иранскую территорию.
Ранее Соединенные Штаты приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток более 2 тыс. морских пехотинцев. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции предупреждал о последствиях атаки на этот стратегический объект.