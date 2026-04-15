    Эстония осознала риски войны с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня

    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    14 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.

    «Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.

    14 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава испанского правительства Педро Санчес обратился к Пекину с призывом использовать дипломатическое влияние для урегулирования военного противостояния между США, Израилем и Ираном.

    Испания призвала Китай вмешаться, чтобы помочь положить конец американо-израильской войне с Ираном, что подчеркивает ее напряженные отношения с администрацией Трампа, передает Bloomberg.

    «Мне кажется очень трудным найти других собеседников, которые могут распутать эту ситуацию, возникшую в Иране и в Ормузском проливе, помимо Китая», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Испанский премьер отметил, что любые усилия Китая по прекращению войны не только приветствуются, но и крайне необходимы. Испания стала одной из европейских стран, наиболее решительно выступающих против военных операций, которые Санчес открыто считает незаконными. Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет Вашингтону использовать две базы на испанской территории для этих целей.

    Си Цзиньпин высоко оценил позицию Санчеса, отметив, что в мире, охваченном хаосом и разрушением международных норм, Испания и Китай готовы стоять на правильной стороне истории. Санчес находится в Пекине с четвертым визитом за последние три года. В понедельник, выступая в Университете Цинхуа, он попросил Китай сделать больше для прекращения конфликтов, таких как на Украине или в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался разрешить использование военных баз страны для операций США.

    Пекин ранее потребовал немедленного прекращения американо-израильских ударов по территории Исламской Республики.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Мадрид к совместной защите справедливого международного устройства.

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    14 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана
    @ Lt.j.g. Caleb Swigart/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты начали масштабную морскую блокаду Ирана, порядок перехвата и досмотра иностранных торговых судов в Ормузском проливе приблизительно определен.

    Президент США приказал начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для оказания давления на Тегеран, пишет The New York Times.

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что операция направлена на предотвращение захода торговых судов в иранские порты и выхода из них.

    В рекомендациях для моряков отмечается, что детали операции находятся «в стадии разработки». Представители CENTCOM подчеркнули, что блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран и затронет иранские порты по обе стороны пролива.

    Для контроля за судоходством американские военные могут использовать эсминцы с радиолокационными системами или беспилотники. При обнаружении подозрительного судна эсминец может запросить информацию о его маршруте, грузе и экипаже, а затем предложить принять досмотровую группу.

    В случае отказа судна от досмотра американские военные могут использовать вертолеты для высадки спецназа на палубу. Подобная тактика уже применялась ВМС США в Персидском заливе после 1991 года для контроля за экспортом иракской нефти, а также недавно при перехвате танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил получение уведомления о перекрытии Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    14 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в Ормузском проливе и подчеркнул отсутствие результатов переговоров.

    По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

    Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

    Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    15 апреля 2026, 01:07 • Новости дня
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом

    Tекст: Катерина Туманова

    В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянам предложено не приближаться к критическим объектам, таким как нефтехранилища и станции опреснения воды, соблюдать меры предосторожности в зоне конфликта, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    По словам Климова, если вы все-таки оказались в зоне военного конфликта, то следует придерживаться простых правил.

    «Не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее», – сказал он ТАСС.

    Не менее важно воздерживаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов вблизи подобных объектов, не распространять материалы о последствиях ракетных ударов или работе средств ПВО.

    В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в ближайшее укрытие, будь то бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг, подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер». Россия тогда запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера». Вице-премьер Виталий Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток.

    14 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Бессент заявил о возможной 50-летней стабильности США после войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности, несмотря на возможные трудности с ростом.

    Американская экономика может получить 50 лет стабильности по итогам войны с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью порталу Semafor, передает ТАСС.

    «Не знаю, как долго это продлится, но думаю, что мы оглянемся назад и скажем, что за 50, 100 или больше дней [конфликта] мы получили 50 лет стабильности», – отметил он, комментируя возможные последствия американо-израильской военной операции против Ирана.

    Бессент признал, что из-за конфликта достижение темпов роста экономики США в 4% станет затруднительным. Министр уточнил, что, теоретически, подобные показатели возможны, однако стране придётся преодолеть значительные трудности и наверстать упущенное.

    Также Скотт Бессент заявил, что не опасается ослабления доллара в результате военных действий против Ирана. По его словам, «как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется», и этот вопрос не вызывает у него опасений.

    Глава Минфина США добавил, что Федеральной резервной системе следует занять выжидательную позицию относительно изменения базовой ставки на фоне сохраняющейся напряжённости. Такой подход, по его мнению, позволит ФРС более гибко реагировать на изменения в экономике страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о проведении прямых переговоров с США зависит от Ирана.

    14 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    США и Иран оценили шансы на продление перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.

    США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

    Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

    Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

    Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

    Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

    Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    14 апреля 2026, 08:49 • Новости дня
    «Хезболла» обрушила на Израиль более 70 ударов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское сопротивление возобновило активные боевые действия, отразив более 20 попыток наступления противника и 75 раз атаковав военную инфраструктуру в приграничной зоне.

    За минувшие сутки бойцы ливанского движения совершили 75 атак на позиции израильской армии, передает РИА «Новости».

    Согласно отчетам, в понедельник были успешно отбиты 22 попытки наступления противника. Кроме того, по населенным пунктам в радиусе до 20 километров от границы нанесли 33 комбинированных удара.

    Целями атак также стали две военные базы, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере Израиля.

    «Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы движения.

    Ранее группировка приостанавливала боевые действия на фоне сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. Однако 9 апреля операции возобновились. Поводом для этого стали массированные израильские удары по Бейруту и южным районам Ливана накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о 74 боевых операциях против Израиля за сутки. Шиитские формирования осуществили 94 атаки на позиции израильских войск.

    14 апреля 2026, 10:47 • Новости дня
    Politico: США приступили к морской блокаде Ирана вопреки позиции союзников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон задействовал более десяти военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе, вызвав резкую критику со стороны европейских и азиатских партнеров, пишут американские СМИ.

    В распоряжении американского командования находится свыше десяти боевых судов, включая корабль USS Tripoli с морской пехотой на борту, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп распорядился останавливать любые суда, взаимодействующие с иранскими портами или оплачивающие транзит. Такой маневр, по мнению издания, грозит спровоцировать глобальный конфликт в случае перехвата кораблей под флагами Китая или России.

    Пекин категорически отверг действия Вашингтона. Министр обороны КНР Дун Цзюнь подчеркнул право страны на свободную торговлю и призвал не вмешиваться в китайско-иранские соглашения.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес также отказались поддержать миссию, назвав происходящее бессмысленной эскалацией.

    Военно-морские силы США планируют разместиться в северной части Аравийского моря, чтобы избежать атак иранских беспилотников. Задержанные торговые суда будут направляться в дружественные гавани, вероятнее всего, в Оман. Однако Пентагон уже сталкивается с серьезными логистическими трудностями из-за нехватки ресурсов.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля. Трамп пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений катеров. Мировые цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1% на фоне этих событий.

    14 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    «Хезболла» отразила наступление Израиля на ливанский город Бинт-Джбейль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Хезболла» отразило попытку штурма израильскими военными города Бинт-Джбейль на юге Ливана, заявил ливанский военно-полевой источник.

    Движение «Хезболла» отразило попытку штурма израильскими военными города Бинт-Джбейль на юге Ливана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник.«

    Противник предпринял попытку штурма в понедельник с западных окраин Бинт-Джбейль, но бойцы «Хезболлы» с тяжелыми боями смогли их отбросить», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, израильские силы пытаются блокировать город, используя тяжелую технику, но встречают ожесточенное сопротивление. Собеседник агентства добавил, что город подвергся массированным ударам артиллерии и авиации после атак со стороны сопротивления по технике и живой силе противника.

    В то же время арабоязычный представитель израильской армии Афихай Адраи утверждал, что в Бинт-Джбейль были убиты около ста бойцов «Хезболлы». Также армия Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих.

    Бинт-Джбейль является одним из крупнейших ливанских городов, расположенных в четырех километрах от границы с Израилем. Это самая глубокая точка, которой израильским военным удалось достигнуть с начала эскалации 2 марта. Город и ранее становился местом ключевых боестолкновений, тогда израильским силам не удалось его взять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы шиитской милиции подбили израильский танк Merkava в районе Бинт-Джбейля.

    До этого израильская авиация уничтожила пункт скорой медицинской помощи в этом ливанском городе.

    В конце марта движение «Хезболла» за одни сутки осуществило 94 боевые операции против израильских войск.

    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов
    В Москве представители 60 стран создали ассоциацию наблюдения за выборами
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России
    Узбекский шахматист Синдаров получил право сыграть за мировую корону
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации