29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?
WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана
Ракетная инфраструктура Ирана серьезно пострадала после нескольких недель авиаударов, о чем говорят данные спутниковых снимков с масштабами разрушений на иранских объектах по производству и запуску баллистических ракет, пишет WP.
Согласно спутниковым снимкам и данным иранских военных и оборонных экспертов, изучивших результаты, удары уничтожили наземные пусковые установки, временно заблокировали доступ к ракетам, хранящимся под землей, и остановили способность Ирана немедленно создавать новые ракеты. Однако эксперты предупредили, что иранская программа баллистических ракет не уничтожена, пишет Washington Post (WP).
«Они продолжают стрелять. Это ключевой показатель», – сказал газета директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.
Некоторые эксперты выразили сомнение в возможности полного уничтожения ракетной программы, ссылаясь на опыт режима в восстановлении после предыдущих атак и доступ к зарубежным цепочкам поставок, позволяющим пополнять запасы уничтоженного производственного оборудования. Также используются мобильные ракетные установки, количество которых неизвестно.
«Я не вижу, чтобы Иран вносил какие-либо кардинальные изменения в свою ракетную стратегию, если режим останется у власти. Ракеты по-прежнему будут оставаться главным сдерживающим фактором против нападающих и основополагающей военной стратегией», – сказала внештатный научный сотрудник Фонда Карнеги Николь Граевски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке.