Мишустин заявил об удвоении доли ИТ в российской экономике

Премьер-министр Мишустин заявил об удвоении доли ИТ в экономике России
За последние шесть лет доля информационных технологий в структуре отечественного ВВП выросла в два раза, а продажи российских продуктов увеличились в 4,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в экономике страны, передает ТАСС.
«За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил 5 трлн рублей», – подчеркнул глава правительства. Он добавил, что крупные компании все чаще выбирают именно российские разработки для внедрения на своих предприятиях.
Также премьер отметил, что меры поддержки ИТ-отрасли доказали свою эффективность, сообщает РИА «Новости».
По словам Мишустина, в России были сохранены основные преференции для сектора, включая пониженные тарифы страховых взносов и льготу по налогу на прибыль.
Глава кабмина также обратил внимание на инструменты помощи в регионах. Он отметил, что девять из десяти аккредитованных компаний представляют собой микро- и малые предприятия. Для улучшения условий их развития правительство предоставило регионам право устанавливать пониженные налоговые ставки. Подобные преференции могут применять разработчики софта более чем в 60 субъектах страны.
Ранее Мишустин заявлял, что вклад ИT-индустрии в ВВП России удвоился до 2,4%. Уровень использования отечественного программного обеспечения достиг 50%.