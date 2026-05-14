ТОФ нашел подорвавшийся в 1906 году пароход «Князь Горчаков» у Владивостока
В заливе Петра Великого неподалеку от Владивостока обнаружено судно, затонувшее более века назад после подрыва на морской мине, сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).
Специалисты ТОФ нашли на дне залива Петра Великого пароход, который затонул в 1906 году, указали в пресс-службе флота, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку», – уточнили там.
Поисковую операцию проводил экипаж гидрографического судна «Антарктида» совместно с фондом «Люди моря». В дальнейшем планируется более детально изучить объект с применением современных необитаемых подводных аппаратов.
Судно следовало из Одессы, оно получило пробоину в носовой части 18 мая 1906 года в районе острова Аскольд. Экипаж безуспешно пытался спасти пароход, после чего команда покинула борт на шлюпках. Долгие годы место гибели «Князя Горчакова» оставалось неизвестным из-за сложной навигации и частых туманов в этом районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота обнаружил условную затонувшую подлодку на учениях в Японском море. Осенью прошлого года гидрографы Северного флота нашли у берегов Новой Земли погибший в годы Великой Отечественной войны тральщик.