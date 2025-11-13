Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Мишустин: IT-индустрия стала лидером роста в России
Отечественная IT-индустрия демонстрирует самые высокие темпы роста среди крупных отраслей, а ее вклад в ВВП увеличился до 2,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая IT-форум «Цифровые решения».
Разработки этой индустрии разработки стали фундаментом цифрового суверенитета, заявил премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте национального центра «Россия».
По словам Мишустина, вклад IT-индустрии в ВВП практически удвоился, составив 2,4%.
Глава правительства отметил рост разработок программного обеспечения: за первое полугодие сегмент прибавил треть, что говорит о выпуске востребованных и конкурентоспособных продуктов. Спрос на отечественные IT-услуги растет, объем реализации увеличился более чем на 14,5%.
Компании активно инвестируют в расширение бизнеса, модернизацию, исследования и разработки, включая искусственный интеллект и облачные решения. Инвестиции в основной капитал предприятий IT-отрасли за первое полугодие 2025 года составили около 300 млрд рублей, превысив инвестиции телеком-операторов.
Мишустин подчеркнул важность сохранения набранных темпов, достигнутых благодаря усилиям бизнеса, разработчиков и заказчиков. Правительство продолжит поддерживать IT-сектор, со следующего года планируются льготные тарифы страховых взносов на уровне 15%, а налог на прибыль не превысит 5%. Также сохранена льгота по налогу на добавленную стоимость при продаже отечественных программных продуктов.
Глава правительства выделил платформенную экономику, обеспечивающую около 5% ВВП и открывающую новые возможности для граждан и бизнеса. Объемы электронной торговли за первое полугодие увеличились более чем на треть, превысив 5 трлн рублей.
Правительство совершенствует нормативную базу для защиты интересов пользователей маркетплейсов и предпринимателей, реализующих на них товары и услуги. «Президент [России Владимир Путин] подчеркивал, что наша стратегическая задача – кратно увеличить использование на основных направлениях национального программного обеспечения. И мы продолжаем идти к этой цели», – сказал премьер-министр.
В рамках форума также прошла церемония награждения национальной премии «Цифровые решения», отметившая проекты, внесшие вклад в цифровизацию страны. Отказ мировых производителей от сотрудничества с российскими компаниями открыл новые возможности для отечественных разработчиков отраслевых решений, что обсуждалось на сессии «Отечественные решения для сетей мобильной связи».