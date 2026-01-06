Мерц предложил разместить войска Германии в соседних с Украиной странах НАТО

Tекст: Антон Антонов

Мерц заявил, что Германия готова сделать вклад в обеспечение будущего перемирия на Украине. «Это, к примеру, может включать в себя то, что мы после достижения перемирия объявим о силах для Украины на прилегающей к ней территории НАТО», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что решение о формате и объеме участия будет принимать федеральное правительство и Бундестаг, когда станут ясны условия перемирия. Мерц подчеркнул, что страна «ничего не исключает» при формировании пакета мер безопасности. По его словам, Германия готова участвовать в гарантиях безопасности Украины, однако окончательная форма этих гарантий пока не определена.

Канцлер пояснил, что предложения по военному участию будут представлены правительству и, при необходимости, Бундестагу только тогда, когда перемирие станет реальностью и страны коалиции желающих согласуют совместные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция планируют создать военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить войска на Украине.

Германия занимает первую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

