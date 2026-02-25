В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия в стране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поульсен заявил в интервью изданию Politiken во время визита в Киев, что готов обсуждать вопрос о софинансировании ядерных программ или размещении ядерного оружия на территории королевства, передает ТАСС.

По его словам, это не означает, что решение должно быть принято немедленно, однако он открыт к обсуждению всей структуры ядерной политики страны в текущей ситуации, включая экономические и технические аспекты.

Ранее на протяжении 70 лет Дания придерживалась политики, запрещающей наличие ядерного оружия на своей территории.

