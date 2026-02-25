Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.8 комментариев
В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия в стране
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен открыт к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства, заявил он изданию Politiken во вторник во время визита в Киев.
По его словам, это не означает, что решение должно быть принято немедленно, однако он открыт к обсуждению всей структуры ядерной политики страны в текущей ситуации, включая экономические и технические аспекты.
По его словам, это не означает, что решение должно быть принято немедленно, однако он открыт к обсуждению всей структуры ядерной политики страны в текущей ситуации, включая экономические и технические аспекты.
Ранее на протяжении 70 лет Дания придерживалась политики, запрещающей наличие ядерного оружия на своей территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила новый радар около аэропорта Копенгагена для защиты от беспилотников.
Дания и Норвегия начали расследование после появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.