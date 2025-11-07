Военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с застрявшего на скалах катера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военные моряки Таиланда спасли российских туристов, чей катер сел на скалы у острова Майтхон, передает РИА «Новости».

Авария произошла в 4,6 морских милях от военно-морской базы Пхукета. Сигнал бедствия был получен 6 ноября около 18.45 (14.45 мск) по местному времени. Далее командующий Третьим военно-морским округом Вирудом Мыангчин распорядился немедленно начать спасательную операцию.

Четверо россиян, которые ранее добрались на катере до острова, оказались заблокированы на крутом каменистом склоне после того, как судно получило повреждения и не могло продолжить движение. В 19.30 ( 15.30 мск) патрульный катер ВМС Таиланда вышел в район происшествия. Но из-за сильных волн и сложного рельефа добраться до туристов сразу не удалось.

Спасатели посоветовали россиянам сохранять спокойствие, отправились за спецоборудованием и вернулись на место аварии в 22.50 (18.50 мск). Военные моряки добрались до туристов на надувных лодках, сняли их и доставили на патрульный катер, где всех накормили и осмотрели медики.

7 ноября в 00.10 (6 ноября в 22.10 по мск), спасенные прибыли на военно-морской причал Пхукета, где их встретили представители командования, медики и сотрудники туризма Таиланда. Все четверо россиян – двое мужчин и две девушки находятся в безопасности и лишь немного устали после происшествия, отмечает местный новостной портал «Кхаосот».

В результате операции никто из военных моряков не пострадал, техника и оборудование также остались в порядке, подчеркнули в пресс-службе Третьего округа ВМС Таиланда.

