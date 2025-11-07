Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
Военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с застрявшего на скалах катера
Четверо граждан России, заблокированные после аварии катера на скалистом берегу острова Майтхон около Пхукета, эвакуированы тайскими военными моряками, сообщают местные СМИ.
Военные моряки Таиланда спасли российских туристов, чей катер сел на скалы у острова Майтхон, передает РИА «Новости».
Авария произошла в 4,6 морских милях от военно-морской базы Пхукета. Сигнал бедствия был получен 6 ноября около 18.45 (14.45 мск) по местному времени. Далее командующий Третьим военно-морским округом Вирудом Мыангчин распорядился немедленно начать спасательную операцию.
Четверо россиян, которые ранее добрались на катере до острова, оказались заблокированы на крутом каменистом склоне после того, как судно получило повреждения и не могло продолжить движение. В 19.30 ( 15.30 мск) патрульный катер ВМС Таиланда вышел в район происшествия. Но из-за сильных волн и сложного рельефа добраться до туристов сразу не удалось.
Спасатели посоветовали россиянам сохранять спокойствие, отправились за спецоборудованием и вернулись на место аварии в 22.50 (18.50 мск). Военные моряки добрались до туристов на надувных лодках, сняли их и доставили на патрульный катер, где всех накормили и осмотрели медики.
7 ноября в 00.10 (6 ноября в 22.10 по мск), спасенные прибыли на военно-морской причал Пхукета, где их встретили представители командования, медики и сотрудники туризма Таиланда. Все четверо россиян – двое мужчин и две девушки находятся в безопасности и лишь немного устали после происшествия, отмечает местный новостной портал «Кхаосот».
В результате операции никто из военных моряков не пострадал, техника и оборудование также остались в порядке, подчеркнули в пресс-службе Третьего округа ВМС Таиланда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Паттайи россиянин был спасен катером после попытки вплавь достичь острова Лан.
Ранее сотрудники МЧС спасли троих туристов с реки в Магаданской области. А камчатские спасатели помогли туристам, застрявшим на Авачинском перевале.