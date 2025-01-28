Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины ВСУ прямой наводкой
В ходе обороны хутора Бердин в Курской области танки спецназа «Ахмат» прямой наводкой уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.
В Курской области два танка сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Боевые действия развернулись при обороне хутора Бердин, где противник был встречен огнем на прямой наводке.
Командир отделения с позывным Диор сообщил, что во время обороны использовалась тактика «карусель». «На прямой наводке встречали противника – пехоту, технику. Успели отработать три единицы техники и живую силу. Работали два танка каруселью, уничтожили три бронемашины», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом. Танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области. Российский танк избежал уничтожения роем дронов ВСУ.