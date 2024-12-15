Российский танк избежал уничтожения роем дронов ВСУ

Танк группировки «Запад» избежал атаки тринадцати дронов ВСУ на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА Новости, командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным «Модный» рассказал об атаке дронов ВСУ на танк группировки войск «Запад» на краснолиманском участке фронта. Во время выполнения боевой задачи танк подвергся нападению тринадцати дронов-камикадзе. Атака была зафиксирована на видео.

«Модный» сообщил, что экипаж двигался по заданному маршруту и произвел девять выстрелов по противнику. Он отметил, что впервые столкнулся с роем дронов-камикадзе. Для защиты от дронов использовались резиновые покрытия и техника радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Однако, по словам командира, РЭБ не смогла оказать достаточного воздействия, так как ее вскоре уничтожил минометный обстрел. «Модный» уточнил, что возгорание танка произошло после удара миномета в заднюю часть машины. Экипажу удалось потушить огонь в безопасной зоне и благополучно вернуться на место дислокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который спас свой экипаж из-под обстрела на Украине, а башкирский танкист, несмотря на отсутствие руки, смог отбуксировать подбитый танк в тыл и доставить его на ремонтную базу.