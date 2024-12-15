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Российский танк избежал уничтожения роем дронов ВСУ
Танк группировки «Запад» избежал атаки тринадцати дронов ВСУ на фронте
Российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.
Как передает РИА Новости, командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным «Модный» рассказал об атаке дронов ВСУ на танк группировки войск «Запад» на краснолиманском участке фронта. Во время выполнения боевой задачи танк подвергся нападению тринадцати дронов-камикадзе. Атака была зафиксирована на видео.
«Модный» сообщил, что экипаж двигался по заданному маршруту и произвел девять выстрелов по противнику. Он отметил, что впервые столкнулся с роем дронов-камикадзе. Для защиты от дронов использовались резиновые покрытия и техника радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Однако, по словам командира, РЭБ не смогла оказать достаточного воздействия, так как ее вскоре уничтожил минометный обстрел. «Модный» уточнил, что возгорание танка произошло после удара миномета в заднюю часть машины. Экипажу удалось потушить огонь в безопасной зоне и благополучно вернуться на место дислокации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который спас свой экипаж из-под обстрела на Украине, а башкирский танкист, несмотря на отсутствие руки, смог отбуксировать подбитый танк в тыл и доставить его на ремонтную базу.