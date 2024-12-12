Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.0 комментариев
Башкирский танкист без руки спас экипаж из-под обстрела на Украине
Танкист из Башкирии увел танк с линии огня, потеряв руку на фронте
Башкирский танкист, оставшись без руки, в ходе боя на Краснолиманском направлении увел танк из-под обстрела и спас экипаж, пока не потерял сознание.
На Краснолиманском участке фронта механик-водитель из башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина, известный под позывным «Робин», проявил невероятное мужество, сообщает РИА «Новости».
Во время выполнения боевой задачи танковый экипаж попал под массированный обстрел. «Робин», оставшись без руки, смог увести танк на безопасное расстояние, спасая своих товарищей.
Командир батальона, полковник Александр Сопин отметил героизм «Робина», который, несмотря на тяжелейшую травму, продолжал управлять танком. Он сумел отвести машину на 400–500 метров из-под обстрела, пока не потерял сознание. Командир взвода с позывным «Подхват», находившийся в составе экипажа, подтвердил, что «Робин» управлял танком одной рукой, пока дроны-камикадзе атаковали их.
После потери сознания механиком-водителем экипаж принял решение эвакуировать его из танка. Сейчас «Робин» находится в московском госпитале, где проходит реабилитацию. «Подхват» отметил, что они постоянно созваниваются с «Робином» и вспоминают этот день с положительными эмоциями, назвав его их общим «днем рождения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал Владимиру Путину детали боя танка «Алеша», рассказав о героизме экипажа. В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша». Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, не бросившего свой подбитый танк и сумевшего отбуксировать его в тыл для доставки на ремонтную базу.