Башкирский танкист без руки спас экипаж из-под обстрела на Украине

Танкист из Башкирии увел танк с линии огня, потеряв руку на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Краснолиманском участке фронта механик-водитель из башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина, известный под позывным «Робин», проявил невероятное мужество, сообщает РИА «Новости».

Во время выполнения боевой задачи танковый экипаж попал под массированный обстрел. «Робин», оставшись без руки, смог увести танк на безопасное расстояние, спасая своих товарищей.

Командир батальона, полковник Александр Сопин отметил героизм «Робина», который, несмотря на тяжелейшую травму, продолжал управлять танком. Он сумел отвести машину на 400–500 метров из-под обстрела, пока не потерял сознание. Командир взвода с позывным «Подхват», находившийся в составе экипажа, подтвердил, что «Робин» управлял танком одной рукой, пока дроны-камикадзе атаковали их.

После потери сознания механиком-водителем экипаж принял решение эвакуировать его из танка. Сейчас «Робин» находится в московском госпитале, где проходит реабилитацию. «Подхват» отметил, что они постоянно созваниваются с «Робином» и вспоминают этот день с положительными эмоциями, назвав его их общим «днем рождения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал Владимиру Путину детали боя танка «Алеша», рассказав о героизме экипажа. В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша». Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, не бросившего свой подбитый танк и сумевшего отбуксировать его в тыл для доставки на ремонтную базу.