  • Новость часаПутин назвал ВСУ террористической организацией
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    Залужный решил заменить украинцев роботами
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    СМИ назвали сроки нанесения США ударов по объектам Ирана в Ираке
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня

    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк

    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

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    2 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) и Кропивницком (Кировограде, Кировоградская область Украины) произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В некоторых районах города пропал свет, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    В конце января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

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    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    2 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    @ Минобороны РФ/ТАС

    Tекст: Вера Басилая

    С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».

    Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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    2 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в прошлом месяце впервые посетил Донбасс, он совершил поездку в Донецк и Луганск.

    Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении охраны. Он отметил, что аналитику очень важно увидеть собственными глазами то, что происходит. Поездку в Донбасс он назвал крайне важной, поскольку он сам хотел «увидеть» и все «прочувствовать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Бывший разведчик ВС США заявил, что никогда не верил сообщениям о том, что российская армия якобы наносит удары по Донецку. В морской пехоте Риттер был артиллеристом. «Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население. Они будут бить с флангов, но не через них. А русские – профессионалы», – подчеркнул он.

    Риттер отметил, что пока продолжаются боевые действия Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, теряет свою силу. «Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <…>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять», – сказал он, добавив, что впереди еще много боев. При этом Риттер подчеркнул, что Россия единственная из всех сторон, кто говорит правду. «И правда на стороне России», – подчеркнул он.

    Говоря о том, безопасно ли ему будет вернуться в США после визита в Донбасс, Риттер сказал, что он американский журналист и это его работа.

    Ранее Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

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    2 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие

    Военный аналитик Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие

    Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    В своей статье главком ВСУ Залужный пишет об использовании новых технологий для выхода из позиционного тупика. Но дроны, на которые генерал собирается делать акцент, не помогут этого добиться. Перестройка армии Украины в короткие сроки также невозможна. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Валерий Залужный написал статью в CNN, где обозначил главные задачи ВСУ на 2024 год.

    «Беспилотники, на которые Залужный в своем эссе делает акцент, хорошее оружие, роль которого на поле боя сложно переоценить. Однако следует понимать, что на каждый меч найдется свой щит. БПЛА можно эффективно противодействовать системами РЭБ, которые постоянно совершенствуются», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, массово производить дроны достаточно тяжело, если это не небольшие БПЛА ближнего радиуса действия. Кроме того, сопоставимые по дальности полета артиллерийские снаряды стоят дешевле больших аппаратов. Да и в целом преодолеть позиционный тупик только силами беспилотников невозможно. Однако нет никаких сомнений в том, что противник будет наращивать производство данного типа вооружений», – отмечает он.

    «На данный момент у Украины действительно наблюдаются проблемы с боеприпасами. По некоторым данным, ВСУ делают в три-четыре раза меньше артиллерийских выстрелов, чем наши войска. Хотя частично это компенсируется дальнобойностью поставляемых противнику систем», – подчеркивает собеседник.

    «Сегодня Украина практически не способна производить собственное вооружение. Бронетехнику они не делают, артиллерийские снаряды почти не выпускают, гранатометные выстрелы создают в очень ограниченном количестве. ВСУ полностью зависят от поставок Запада, который сейчас оказывает помощь ровно в том количестве, которого хватит только для обороны», – акцентирует эксперт.

    «Также в своей статье Залужный говорит о переформатировании ВСУ за пять месяцев, однако это просто невозможно. Во-первых, качественное обучение военных занимает по меньшей мере полгода, переобучить придется весь состав ВСУ. Во-вторых, достаточного для такой перестройки количества вооружения за такой короткий срок противник не наберет», – подчеркивает он.

    «Однако задача по переформатированию армии под новые стандарты может быть выполнена за несколько лет, а для этого ВСУ нужно перемирие. Эссе Залужного в CNN, как и его прошлая статья в The Economist, должны намекать России, что конфликт якобы зашел в тупик и надо бы приостановить боевые действия. Тем не менее нельзя поддаваться на такие уговоры, так как перемирие позволит противнику перевооружиться и существенно усилиться», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки на поле боя, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год.

    Он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

    Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса страны наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

    Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.

    По его словам, беспилотники, наряду с другими видами современного вооружения, могут помочь Украине выйти из позиционного конфликта, в котором ВСУ не обладают преимуществом. Залужный считает, что использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

    В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

    Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях. Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

    Напомним, в ноябре главком ВСУ уже писал эссе для западных СМИ. В частности, в своей статье для The Economist он говорит, что боевые действия зашли в позиционный тупик и что у России в таких условиях есть преимущество. Чтобы выйти из этой ситуации Залужный предлагает оснастить Украину современным оружием, которое европейцы и американцы поставляют крайне неохотно.

    После публикации данного эссе началось публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В частности, руководитель Украины не согласился с мнением главкома о тупике на фронте, а в его офисе и вовсе заявили, что статья спровоцировала панику на Западе.

    Позднее в дело включилась Марьяна Безуглая – одиозный депутат Рады, которая призвала главкома уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовать по 20 тыс. украинцев в месяц. Ее заявления вызвали серьезный скандал на Украине, но спустя несколько дней она продолжила критику Залужного.

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    2 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сальдо рассказал об обстановке в оккупированном ВСУ Херсоне

    Сальдо заявил, что в оккупированном ВСУ Херсоне «людей все меньше и меньше»

    Tекст: Антон Антонов

    В оккупированном вооруженными силами Украины Херсоне «людей остается все меньше и меньше», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил, что Украина создает в городе «такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить». Украинские силы проводят «фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление» российских войск, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Сальдо, в Херсоне продолжают жить в основном представители старшего поколения, им трудно «сняться с места». По его словам, «люди будут ждать, надеяться на лучшее».

    Сальдо выразил уверенность, что «сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения». Он отметил, что даже те, кто «ждал возвращения ВСУ», сейчас получили возможность «сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще», российские человечность и открытость и «что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну».

    В январе жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра.

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    2 февраля 2024, 05:56 • Новости дня
    Подоляк пожаловался на «негативный осадок» после провала контрнаступления ВСУ

    Подоляк заявил о «тактических ошибках» при контрнаступлении ВСУ и «негативном осадке» после его провала

    Подоляк пожаловался на «негативный осадок» после провала контрнаступления ВСУ
    @ Hennadii Minchenko/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе украинского контрнаступления были допущены «определенные тактические ошибки», об этом говорят военные и политическое руководство Украины, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что остался «определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году». По его словам, «оперативно-тактические решения» необходимо изменять с учетом «количества оружия». Он пожаловался на нехватку вооружений, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия планирует начать новое контрнаступление весной. Британские СМИ заявили, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Politico: ВСУ из-за нехватки боеприпасов не способны даже на оборону

    Politico: ВСУ из-за нехватки боеприпасов не способны даже на эффективную оборону

    Politico: ВСУ из-за нехватки боеприпасов не способны даже на оборону
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины испытывают такую нехватку артиллерийских снарядов, что не способны даже эффективно обороняться, не говоря уже о наступлении, которое требует много больше боеприпасов, пишут американские СМИ.

    Украина наращивает внутреннее производство снарядов, однако по-прежнему полагается на поставки из-за рубежа. Запад тем временем не спешит раскошелиться и опустошать собственные запасы, пишет газета Politico. Содержание публикации приводит RT.

    Высокопоставленный офицер украинской армии, имя которого не раскрывается, сообщил изданию, что Россия доминирует на поле боя. Число ежедневно выпускаемых российскими военными снарядов иногда во много раз превышает ответ, который могут дать украинские боевики, говорится в публикации.

    ВСУ пришлось перейти к обороне по всему фронту, и одной из ключевых причин для этого стала острая нехватка снарядов, говорится в статье. Отмечается при этом, что даже в условиях обороны ВСУ приходится экономить боеприпасы, что вынуждает на поле боя все чаще полагаться на беспилотники, но и их запасы не бесконечны.

    Ранее СМИ писали, что Москва «планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику». Украине прогнозировали очень трудную весну.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    1 февраля 2024, 20:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву миллион снарядов

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия обещает поставить к марту 500 тыс. снарядов, остальные из обещанного миллиона прибудут на Украину к концу текущего года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава ЕК отметила, что военная поддержка Украины достигла 28 млрд евро, военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, в ближайшее время будут подписаны контракты на новые танки, вертолеты, средства ПВО, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен признала, что ЕС поставит миллион снарядов Киеву только к концу года, а в марте Киев получит только половину обещанного.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предоставит Киеву лишь 600 тыс. снарядов из обещанного миллиона. Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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    2 февраля 2024, 08:51 • Новости дня
    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

    Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику.

    Спикер МИД отметила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне, передает РИА «Новости».

    Захарова при этом выразила сомнения в том, что американцы предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на, «как его называют в Эквадоре», «металлолом».

    Она подчеркнула, что такое решение принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».

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    2 февраля 2024, 03:20 • Новости дня
    Херш заявил о желании Зеленского уволить Залужного из-за переговоров о мире

    Херш объяснил желание Зеленского уволить Залужного тайными переговорами главкома ВСУ о прекращении огня

    Херш заявил о желании Зеленского уволить Залужного из-за переговоров о мире
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Как заявил Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом, передает ТАСС со ссылкой на Substack.

    С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

    По словам Херша «драма» в Киеве вызвала испуг многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам Херша, глава ЦРУ Уильям Бернс в январе 2023 года предупреждал Зеленского о том, что Вашингтону известно о его коррумпированности, а также о нежелании увольнять чиновников, «которые были поименно названы ему Бернсом, за то, что они переводят оборонные средства на свои личные счета». Также Зеленского предупредили – среди его подчиненных нарастает недовольство тем, что он забирает себе «слишком большую долю награбленного».

    Напомним, CNN сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, к концу недели подпишет указ об увольнении Залужного с должности главкома вооруженных сил страны

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