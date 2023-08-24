  • Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
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    Антироссийские санкции добивают железные дороги Прибалтики
    Лавров рассказал, за что воюет Россия
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    Маск решил подать в суд на фонд Сороса
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    БРИКС объявил о приеме в союз шести стран
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    24 августа 2023, 17:32

    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»

    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта, рассказал командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    По его словам, экипаж получил срочную команду выдвинуться в район Новодаровки зачистить местность, танкисты не знали, что их там ожидает, и постоянно работали на свой страх и риск, передает ТАСС.

    «Командир нас ставил на самые жесткие участки, самые сложные участки доставались именно нам в плане того, что касается работы именно танковой техники», – сказал Леваков.

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    24 августа 2023, 12:28
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

    Эксперт Кнутов: «Вагнеру» будет непросто сохранить единство

    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Судьба ЧВК «Вагнер» решится в ближайшие два-три месяца. Но очевидно, что компания сможет сохраниться только при наличии сильного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «За последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировался в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Сейчас, вероятно, совет командиров «Вагнера» должен будет принять решение – продолжать ли дело основателя ЧВК Евгения Пригожина или распустить компанию. Лично я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы сейчас преимущественно обучают военных. В Африке же у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев», – считает Кнутов.

    «Если подтвердится информация о гибели Пригожина, консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным «Седой», которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, не в силах заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «Поэтому остается только наблюдать. Возможно, Трошев сумеет проявить не только свои военные таланты, но и другие качества. Но, по моему мнению, высока вероятность раскола внутри ЧВК. Нового руководителя они, скорее всего, изберут, но вот удастся ли сохранить единство внутри компании – покажут ближайшие два-три месяца», – заключил Кнутов.

    Ранее в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.

    Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

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    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

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    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

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    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

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    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

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    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes.

    К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям.

    После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

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    22 августа 2023, 20:12
    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

    Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»

    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.

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    22 августа 2023, 02:25
    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16

    Заместитель представителя Пентагона Сингх перечислила условия согласия США на трансфер истребителей F-16 Украине

    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16
    @ Brooke Moeder/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что «трансфер третьей стороне» предполагает выполнение ряда критериев, «включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистику на земле». По ее словам, США смогут «одобрить трансфер», когда «эти критерии будут выполнены», передает РИА «Новости».

    Пентагон заявил, что США готовы помочь в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут справиться с этой задачей своими силами. Как сообщили в ведомстве, Киев все еще не определился с количеством пилотов, которых собирается отправить на обучение. При этом подчеркивается, что для полетов на F-16 требуется «значительное» владение английским, обучение займет «некоторое время».

    NBC News со ссылкой на представителей Украины сообщил, что украинские власти оказались расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок F-16. Однако в Киеве «не решаются публичного обсуждать объяснение США», поскольку тема считается «чувствительной».

    В США заявляют, что Украине также необходимы механики и инженеры, ответственные за эксплуатацию F-16. Кроме того, нет определенности по вопросу о том, какие вооружения получат истребители американского производства. NBC News считает, что самолеты «будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже».

    Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине. До этого сообщалось, что Киев достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. Минобороны Дании объявило о решении передать Украине 19 истребителей F-16.

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    22 августа 2023, 06:35
    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ

    Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины

    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в понедельник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря.

    Коментарии (3)
    22 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

    Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Как показала практика, применение авиации против малых катеров может быть эффективным. Но использование Су-30СМ в данной ситуации выглядит как вынужденное решение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ.

    «Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».

    Коментарии (8)
    21 августа 2023, 20:30
    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных

    Военкор Филатов: Эвакуационная тележка позволяет сохранить жизни российских бойцов в СВО

    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных
    @ t.me/tretyakov_n

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эвакуационная тележка позволяет частично решить так называемую проблему последней мили. На ней можно вывозить раненных с поля боя без привлечения большого числа бойцов, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Андрей Филатов. Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» была представлена эвакуационная тележка с электроприводом.

    «Мне на фронте неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. На переднем крае много людей не бывает. Вообще, чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять–семь человек», – рассказал военкор Андрей Филатов.

    «И я решил помочь ребятам, как-то упростить им задачу. В итоге нашел энтузиаста в Красногорске, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги», – продолжил собеседник.

    «Но на фронте она очень быстро сломалась. Под весом солдата в 110 кг конструкция просто рассыпалась. Еще и катить ее было сложно. Тогда возникла мысль об электрификации. Но к первой версии тележки прикрутить мотор не получилось», – отмечает эксперт.

    «Тогда мы с моими друзьями-инженерами сами доработали чертежи, усовершенствовали конструкцию. В частности, поставили колеса от велосипеда и, собственно, сам мотор с аккумулятором. При этом никакого стороннего финансирования у нас нет. Все собираем на основе прямых заказов и донатов. Всего сделали и отправили на фронт около 150 устройств», – указывает Филатов.

    «Конечно, есть и скептические отзывы. Так, одно подразделение взяло тележку на испытания в тылу и вернуло. Но она и не предназначена для тыла. На фронте мы фактически при помощи этого устройства решаем проблему последней мили», – объясняет собеседник.

    «В прошлых конфликтах было проще – можно было подъехать на БМП и эвакуировать раненых. Сейчас любая машина мгновенно становится целью дронов-камикадзе. А тележкой могут пользоваться всего два человека. То есть как минимум не создается толпа, снижаются риски», – рассуждает военкор.

    «Кроме того, в какой-то момент ко мне пришел ПТУРщик одной из бригад ВДВ и попросил тележку для перевозки боекомплектов и ПТУР. Тогда мы с ребятами разработали еще одну тележку – она может перевозить пять-шесть ракет, вес каждой из которых 38 кг», – добавил он.

    «Конечно, конструкция в идеале требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. А сейчас это вполне подъемные деньги. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний может пройти на одном заряде семь-восемь километров», – перечислил он.

    «При этом я не гонюсь за патентом – все чертежи выложены в Интернете. Главное сейчас – насытить фронт. Идею уже подхватили в Омске, Казани и еще нескольких городах. То есть волну я запустил, посмотрим, продолжит ли она расти», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Там были представлены новые виды отечественной военной техники.

    Среди прочего, на форуме на отдельном стенде были показаны и разработки военкора Андрей Филатова. Эвакуационная тележка вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

    «Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла  эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

    «Эта простая по сути штуковина сэкономила несметное количество солдатских сил и, что важнее, позволила бойцам меньше покидать укрытия и меньше подвергаться опасности обстрела. Неудивительно, что теперь и все соседние подразделения захотели себе такую же», – подчеркнул он.

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    22 августа 2023, 13:25
    Самолет ВКС России уничтожил катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Самолет ВКС России уничтожил катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Tекст: Алина Власенко

    Самолет ВКС России во вторник днем уничтожил недалеко от острова Змеиный быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Telegram оборонного ведомства, катер американского производства был уничтожен около 11.00 мск.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

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    22 августа 2023, 11:57
    Командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца под Купянском

    Tекст: Алина Власенко

    Командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил, рассказал знакомый с ситуацией источник, также предоставивший видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.

    Источник уточнил, что в ходе наступления российских сил погибли все бойцы отделения ВСУ, при этом у одного военнослужащего были специфические ранения – сзади сбоку, а лежал он в направлении своего тыла.

    В кармане бронежилета одного из военнослужащих также нашли телефон, который вел видеозапись происходящего. На кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.

    «По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», – добавил источник РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

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    24 августа 2023, 09:05
    Экс-разведчик ВС США предрек Украине участь Японии

    Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине участь Японии

    Tекст: Алина Власенко

    Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Риттер опубликовал фотографию подписания Японией капитуляции 2 сентября 1945 года. «Ваше будущее. Наслаждайтесь», – добавил Риттер, передает RT.

    Ранее Риттер обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

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