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В Госдуме предложили запустить программу «Земский полицейский»
Депутат Иванов предложил платить 2 млн рублей по программе «Земский полицейский»
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов выступил с инициативой создания в России программы «Земский полицейский» для решения проблемы нехватки кадров в отдаленных поселках.
Максим Иванов обратил внимание на отсутствие сотрудников правоохранительных органов во многих труднодоступных населенных пунктах страны. В такие места полицейским приходится приезжать с соседних территорий, передает ТАСС.
«У нас есть «Земский учитель», есть «Земский тренер», «Земский работник культуры», а «Земского полицейского» нет», – заявил Иванов.
По его словам, программа позволила бы сотруднику приезжать в удаленное поселение на определенный срок и получать выплаты до 2 млн рублей. Парламентарий считает, что полицейский сможет навести там порядок и, возможно, остаться жить.
Для комплексного развития труднодоступных территорий необходимо расширять подобные инициативы, уверен депутат. В настоящее время в России с 2020 года действует программа «Земский учитель», по которой переезжающие в небольшие города и села педагоги получают от 1 до 2 млн рублей единовременной компенсации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки молодых педагогов в закрытых городах.
В апреле около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
До этого выплаты для участников программы «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях выросли до 2 млн рублей.