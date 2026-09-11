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Владислав Головин: «Единая Россия» расширит программу «Земский учитель»
Член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки молодых педагогов в закрытых городах и моногородах.
Член Высшего совета партии «Единая Россия» и Герой России Владислав Головин заявил о планах по развитию системы трудоустройства молодых специалистов, сообщается на сайте партии. На встрече со студентами и преподавателями Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова он обсудил вопросы профессионального становления и роли наставника в педагогике.
«Наша задача – обеспечить выпускников достойной работой по специальности и создать условия для их профессионального роста. Необходимо предоставить возможность быстрого и буквально бесшовного выхода молодых специалистов на работу по выбранной профессии после окончания обучения», – подчеркнул Головин. Он также рассказал о расширении сервисов платформы «Работа России» и развитии целевого набора от крупных работодателей.
Парламентарий назвал педагогику одной из стратегически важных для страны профессий. По его словам, программа «Земский учитель» будет расширена, в нее включат образовательные организации закрытых административно-территориальных образований и моногородов. Это даст молодым специалистам возможность получить бесценный опыт и воспользоваться государственными мерами поддержки.
Народная программа партии также предусматривает шаги по повышению престижа профессии учителя, развитию системы наставничества и созданию условий для профессионального роста педагогов, заключил Головин.
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