Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

«Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

«Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.