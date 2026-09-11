Гурьев: Страны БРИКС собрались запустить углеродный хаб

Tекст: Антон Антонов

«В рамках энергетического трека подготовлена дорожная карта сотрудничества до 2030 года, прорабатывается запуск углеродного хаба БРИКС. В сфере промышленности продвигается создание системы управления качеством БРИКС и платформы сотрудничества по передовым производственным технологиям. В логистике – Транспортная академия БРИКС и цифровая платформа BRICSTransport.com», – сказал Гурьев.

По словам Гурьева, среди уже продвинувшихся инициатив – альянс кредитных рейтинговых агентств стран БРИКС, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, зерновая биржа и международная платформа удаленной занятости. В агробизнесе приоритетом определено укрепление продовольственной безопасности через формирование стратегического резерва и внедрение регенеративного сельского хозяйства, передает ТАСС.

Вместе с тем Гурьев отметил, что внутри объединения сохраняются барьеры: различия в регулировании и таможенных процедурах, сложности с расчетами, сертификацией и подтверждением соответствия, а также узкие места в логистике и цепочках поставок. По его словам, стороны договорились об устранении этих препятствий как о приоритетной задаче, без решения которой планы рискуют остаться лишь намерениями.

Гурьев добавил, что в этом году на деловой форум БРИКС приехала рекордная российская делегация – более 300 человек, включая топ-менеджеров крупнейших компаний. Российская часть делового совета сформировала портфель предложений по девяти основным направлениям, а также по ряду межотраслевых треков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали российскую инициативу о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции.

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях.

