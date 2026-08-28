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Росрыболовство назвало причину массовой гибели рыбы в тюменских реках
Росрыболовство: Рыба в реке Туре погибла из-за дефицита кислорода после паводка
Массовая гибель рыбы в водоемах Тюменской области произошла из-за нехватки кислорода на фоне аномального летнего паводка и попадания органики в воду, сообщили специалисты.
Причиной массовой гибели рыбы в тюменской реке Туре стал острый дефицит растворенного кислорода, передает ТАСС.
Специалисты Росрыболовства и ВНИРО оперативно отреагировали на сообщения о заморе, проведя тщательный анализ проб воды и биоресурсов.
«Причина гибели рыбы, согласно данным ВНИРО, – острый дефицит растворенного кислорода, вызванный аномальным летним паводком: в реки поступило значительное количество органики с затопленных территорий, а высокая температура воды ускорила ее окисление. Токсикологического отравления не зафиксировано», – сообщили в ведомстве.
Сейчас эксперты подсчитывают объемы погибшей рыбы и оценивают нанесенный ущерб. По прогнозам отраслевой науки, популяции массовых видов рыб в реках Тура, Тобол и Иртыш смогут восстановиться естественным путем.
Однако для сохранения ценных пород, таких как сибирский осетр, стерлядь и нельма, потребуются специальные меры по искусственному воспроизводству. Ранее в Госдуме заявляли о полной утрате рыбных запасов в Туре и Тоболе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.
Позже губернатор региона Александр Моор сообщил о затоплении почти 30 населенных пунктов из-за разлива рек Туры и Пышмы.
В начале августа уровень воды в ключевых водоемах региона пошел на спад.