Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали

Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

Tекст: Елизавета Шишкова

В указе сказано, что Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней завершить все необходимые формальности для официального утверждения новых названий, передает ТАСС.

После этого данные будут обновлены в Информационной системе географических названий, что позволит использовать новые названия во всех официальных документах страны.

Аргументируя необходимость переименования, Трамп отметил, что Мексиканский залив является центральным для экономики США, и новое название отражает его значимость.

Что касается горы Денали, которая в 2015 году была переименована в знак уважения к коренному населению Аляски, Трамп считает, что возвращение имени Мак-Кинли восстанавливает историческую справедливость и уважение к памяти 25-го президента США.

Ранее Трамп обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту в ответ на заявление Трампа.

Переименование Мексиканского залива в Американский рассматривается как самая безобидная из идей Трампа, но с очевидным экспансионистским подтекстом.