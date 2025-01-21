Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали
Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли.
В указе сказано, что Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней завершить все необходимые формальности для официального утверждения новых названий, передает ТАСС.
После этого данные будут обновлены в Информационной системе географических названий, что позволит использовать новые названия во всех официальных документах страны.
Аргументируя необходимость переименования, Трамп отметил, что Мексиканский залив является центральным для экономики США, и новое название отражает его значимость.
Что касается горы Денали, которая в 2015 году была переименована в знак уважения к коренному населению Аляски, Трамп считает, что возвращение имени Мак-Кинли восстанавливает историческую справедливость и уважение к памяти 25-го президента США.
Ранее Трамп обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту в ответ на заявление Трампа.
Переименование Мексиканского залива в Американский рассматривается как самая безобидная из идей Трампа, но с очевидным экспансионистским подтекстом.