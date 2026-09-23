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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    13 комментариев
    23 сентября 2026, 14:30 • Новости дня

    Экономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля

    Эксперт Юшков: Запрет на экспорт дизеля ударит по репутации США

    Экономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вашингтон вряд ли решится запретить экспорт дизтоплива, поскольку решение было бы слишком рискованным. Так, ограничение ударит по доходам нефтяных компаний, приведет к росту цен на дизель за пределами США и подорвет доверие к энергетической политике Штатов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «У США достаточно инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Например, американские власти могут объявить о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива или скором заключении сделки. Такой шаг способен снизить стоимость нефти. Вслед за этим упадут и цены на дизель как на глобальном рынке, так и в самих Штатах», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, несмотря на обсуждения в Вашингтоне запрета на экспорт дизтоплива, вероятность принятия такого решения минимальна по трем причинам. «Во-первых, эта мера существенно сократит доходы нефтяных компаний, а Дональд Трамп в этом не заинтересован, потому что нефтяники выступали основными спонсорами его избирательной кампании», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, последствия запрета выйдут далеко за пределы США. «На внутреннем рынке топливо может стать дешевле, но остальной мир столкнется с еще более высокими ценами. Дело в том, что США поставляют много дизеля, причем занимают те рынки, где ранее присутствовала Россия. Например, в Бразилии», – уточнил Юшков.

    В-третьих, введение ограничений на поставки дизеля подорвет доверие к США, продолжил аналитик. Экономист напомнил, что ранее американские власти активно призывали страны покупать их нефть и СПГ. «Если Штаты запретят экспорт дизельного топлива, у партнеров неизбежно возникнут опасения, что следующие ограничения могут коснуться СПГ», – рассуждает спикер.

    Москве было бы выгодно, если бы Вашингтон запретил экспорт дизеля. «Это стало бы очередным подтверждением, что в условиях проблем американцы в первую очередь думают о собственных интересах, – подчеркнул Юшков. – Но, повторю, ситуация на американском топливном рынке пока не настолько критичная, чтобы власти предпринимали жесткие меры в виде запретов».

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
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    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle Chan

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили договор, позволяющий американским военным немедленно развернуть крупный контингент на территории арктического острова.

    Трехсторонний документ был оформлен на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». В торжественной церемонии приняли участие американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    «США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента», – заявил президент США. Он добавил, что достигнутая договоренность является бессрочной.

    Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американское присутствие в регионе станет первой линией противоракетной обороны. По его оценке, любые потенциальные удары по территории государства будут наноситься именно через Арктику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские СМИ сообщили о планах подписания договора по безопасности Гренландии в Нью-Йорке.

    Президент США Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над островом.

    Американское руководство прорабатывает вопрос создания двух новых военных баз на этой территории.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    22 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда

    Рубио: Атаки Украины на связанные с США нефтяные суда недопустимы

    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о недопустимости атак со стороны Киева на связанные с американской стороной нефтяные суда.

    Вашингтон выразил беспокойство в связи с атаками Киева на связанные с США суда, перевозящие нефть, передает РИА «Новости». По словам Рубио, американские власти считают такую ситуацию недопустимой.

    «Мы обеспокоены тем, что на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам – возможно, не специально – но подвергались атакам со стороны Украины», – рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены позволять, чтобы подобные инциденты продолжались в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США предостерегла Украину от нападений на суда в Черном море.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки по нефтяным объектам.

    Киев пообещал Вашингтону не бить по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

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    23 сентября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы

    Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы после встречи с Трампом

    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Киев и Вашингтон хотят завершить конфликт на Украине до наступления зимы. Об этом Зеленский сообщил после встречи с американским лидером в Нью-Йорке.

    Зеленский назвал прошедшую во вторник на полях Генассамблеи ООН встречу с Трампом позитивной и продуктивной, передает Euronews.

    Украинский лидер выразил надежду, что при поддержке США конфликт удастся завершить до начала зимнего периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп послал президента Украины Владимира Зеленского обсуждать использование Starlink с Илоном Маском. Во вторник Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов. В понедельник СМИ сообщили о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    22 сентября 2026, 22:34 • Новости дня
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлилась 40 минут, на переговорах присутствовали глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Закрытая часть переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке завершилась спустя 40 минут, передает РИА «Новости». Встреча политиков состоялась во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке закончилась. Переговоры продлились 40 минут», – говорится в сообщении украинского портала «Новости. Live».

    На переговорах также присутствовали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    На открытой части переговоров американский лидер лишил главу киевского режима возможности отвечать на вопросы журналистов.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах закончить конфликт на Украине до зимы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    «Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима», – сказал Зеленский по-английски, передает РИА «Новости».

    Выступление транслировал украинский телеканал «Общественное», сопровождая речь переводом на государственный язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Вашингтон рассматривал шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.

    В феврале глава киевского режима рассказывал о давлении США ради завершения противостояния к лету.

    В прошлом году он призывал закончить конфликт до истечения президентского срока Дональда Трампа.

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    22 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине

    Гутерриш: Нефтяники Запада заработали 500 млрд долларов на конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал западные нефтяные компании за извлечение сверхприбылей на фоне украинского кризиса.

    Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Об этом Гутерриш заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    «На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации – и наживался на последствиях», – заявил генсек с трибуны.

    Гутерриш подчеркнул, что в то время как корпорации получали сверхдоходы, рядовые потребители столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию, продукты питания и страховые услуги.

    Озвученная сумма совпадает с оценками международной организации Global Witness. По данным экспертов, гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в период с февраля 2022 года по январь 2026 года суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Ранее министры финансов шести государств Евросоюза инициировали введение налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. В то же время доходы России от экспорта углеводородов за время спецоперации превысили 883 млрд евро.

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    22 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности Трампа завершить конфликт на Украине

    Рубио: Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен приложить максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Вашингтон надеется на завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. «Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец», – подчеркнул американский дипломат.

    Рубио также добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на возможность достижения договоренностей по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ищет приемлемые для обеих сторон пути прекращения боевых действий.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственным способным завершить конфликт государством.

    Президент США Дональд Трамп пообещал довести процесс урегулирования до конца.

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    22 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рубио заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским энергетическое перемирие

    Рубио: Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский лидер планирует поднять вопрос о необходимости энергетического перемирия в ходе украинского конфликта, рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. «Речь идет о заморозке в плане прекращения атак. <…> Мы предложим именно это», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    По его словам, идеальным исходом стал бы отказ от нападений на украинскую инфраструктуру и российские поставки энергоресурсов.

    Рубио добавил, что Вашингтон уже обсуждал подобный вариант с рядом государств. При этом он признал главную сложность реализации этой инициативы. Для достижения перемирия потребуется согласие обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне встречи президент США Дональд Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Неделей ранее американский лидер заявил о согласии Москвы и Киева остановить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга.

    Президент России Владимир Путин еще весной прошлого года поддержал идею временного прекращения ударов по энергообъектам.

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    23 сентября 2026, 05:37 • Новости дня
    FT: Белый дом поддержал инвестора из США Боэли в покупке активов «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестор из Соединенных Штатов Тодд Боэли заручился поддержкой американского руководства и стран Персидского залива перед покупкой иностранных активов «Лукойла», пишут британские СМИ.

    Миллиардер Боэли смог получить поддержку правительства США и влиятельных лиц из Персидского залива, связанных с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы выкупить активы «Лукойла», сообщили собеседники Financial Times, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вот уже несколько месяцев он пытается заполучить права на активы нефтяной компании.

    В консорциум миллиардера, по данным издания, также включены представители агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и несколько представителей семьи миллиардеров аль-Хайят из Катара.

    Пока сделка не получила окончательного одобрения.

    Ранее минфин США дал разрешение на проведение операций по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

    До этого «Лукойл» заявлял о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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