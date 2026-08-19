Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?6 комментариев
Трамп сообщил о планах встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп рассчитывает провести новые переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца текущего года.
Глава Белого дома подтвердил готовность к продолжению диалога на высшем уровне, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос представителей прессы о возможных контактах с руководителем народной республики, американский политик дал однозначный утвердительный ответ.
«Да, я буду встречаться», – заявил Дональд Трамп. Таким образом он оценил перспективы проведения двустороннего саммита в ближайшие месяцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер запланировал личные переговоры с главой КНДР осенью во время рабочей поездки в Азию.
Днем ранее президент США сообщил о согласии Ким Чен Ына на двусторонний диалог. До этого глава Белого дома поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.