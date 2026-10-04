Француз открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

Французский ресторатор Барду открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

Tекст: Вера Басилая

Во время рабочих поездок в Россию Барду полюбил русскую кухню, в особенности пельмени, передает РИА «Новости».

«Моим главным разочарованием было то, что по возвращении во Францию я не мог найти пельмени – одно из моих любимых блюд – по доступной цене и в достаточном количестве. Во Франции в ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро… Тогда я решил, что лучший способ удовлетворить свой аппетит – готовить их самому», – рассказал ресторатор.

По словам Барду, в 2017 году компанию, в которой он работал, купила российская фирма, и благодаря частым командировкам в Россию он познакомился с будущей женой.

Отмечается, что в России стоимость порции пельменей в среднем составляет 500 рублей, причем в ней обычно больше десяти штук.

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