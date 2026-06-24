Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Основатель воронежской федерации армрестлинга Апевалов погиб в зоне СВО
В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб мастер спорта России и глава региональной федерации армрестлинга Александр Апевалов, сообщил министр спорта региона Павел Чибисов.
«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Александр Апевалов. Мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области», – написал чиновник в своем Telegram-канале.
Глава ведомства вспомнил, как во время отпуска боец заходил к нему обсудить развитие спорта в регионе. Чибисов отметил, что Апевалов искренне делился переживаниями, а понятие семьи приобрело для него и других фронтовиков глубокий смысл.
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