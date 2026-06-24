Основатель воронежской федерации армрестлинга Апевалов погиб в зоне СВО

Tекст: Дарья Григоренко

«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Александр Апевалов. Мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области», – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Глава ведомства вспомнил, как во время отпуска боец заходил к нему обсудить развитие спорта в регионе. Чибисов отметил, что Апевалов искренне делился переживаниями, а понятие семьи приобрело для него и других фронтовиков глубокий смысл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Калмыкии сообщили о гибели в зоне спецоперации Героя России Нарана Очир-Горяева.

В марте при выполнении боевых задач скончался выдающийся российский тяжелоатлет Александр Чепиков.

В январе мэр Белгорода Валентин Демидов написал о смерти на передовой главы городской управы Алексея Везенцева.