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    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 12:59 • Новости дня

    Основатель воронежской федерации армрестлинга Апевалов погиб в зоне СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб мастер спорта России и глава региональной федерации армрестлинга Александр Апевалов, сообщил министр спорта региона Павел Чибисов.

    «В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Александр Апевалов. Мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области», – написал чиновник в своем Telegram-канале.

    Глава ведомства вспомнил, как во время отпуска боец заходил к нему обсудить развитие спорта в регионе. Чибисов отметил, что Апевалов искренне делился переживаниями, а понятие семьи приобрело для него и других фронтовиков глубокий смысл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Калмыкии сообщили о гибели в зоне спецоперации Героя России Нарана Очир-Горяева.

    В марте при выполнении боевых задач скончался выдающийся российский тяжелоатлет Александр Чепиков.

    В январе мэр Белгорода Валентин Демидов написал о смерти на передовой главы городской управы Алексея Везенцева.

    24 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды уничтожили разрозненные группы украинских военных и заняли значительную часть застройки Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.

    Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.

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    24 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»

    В полку ВСУ «Скала» за полгода произошло 26 небоевых смертей мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В штурмовом полку ВСУ «Скала», где за полгода зафиксировали более 20 небоевых смертей, новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками», пишут украинские СМИ.

    «Новобранцев в полку называли «одноразки», намекая на скорую смерть в бою», – сообщают украинские СМИ.

    Расследование журналистов установило, что за последние полгода в этом штурмовом подразделении ВСУ произошло не менее 26 небоевых смертей мобилизованных.

    По данным журналистов, военные умирали во время подготовки и обучения с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство погибших скончались вскоре после мобилизации, уже на этапах первоначального обучения и слаживания подразделений.

    Официально причины смертей чаще всего объясняли пневмонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями. В расследовании подчеркивается, что эти случаи могли быть связаны с издевательствами и избиениями, которым подвергались новобранцы в полку «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий украинского батальона «Скала» умер в больнице после жестокого избиения сослуживцами.

    В Харьковской области на учебном полигоне 425-го отдельного штурмового полка «Скала» тело мобилизованного одессита со сломанными ногами обнаружили мертвым возле пункта дислокации части.

    Российские силовые структуры отметили практику в 425-м штурмовом полке «Скала» с отправкой новобранцев на передовую без подготовки, избиениями отказавшихся и использованием больных в отвлекающих подразделениях.

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с правительством сообщил, что киевские силы перешли к тактике ударов по гражданским объектам и инфраструктуре страны из-за стремительного ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения.

    Во время оперативного совещания с членами правительства 23 июня президент Владимир Путин заявил о смене тактики Киева по мере ухудшения обстановки на фронте, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – сказал Путин.

    «Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин объяснил переход ВСУ к террористическим методам неспособностью сдержать натиск российских войск.

    Главным мотивом атак по гражданской инфраструктуре президент назвал попытку раскачать российское общество.

    При этом глава государства выразил уверенность в полном провале планов противника по разобщению граждан страны.

    Комментарии (14)
    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки подразделениями российской армии.

    «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.

    За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.

    Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.

    Комментарии (26)
    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Российские бойцы начали бои за запорожское Любицкое

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения вплотную подошли к селу Любицкое в Запорожской области и начали бои за его освобождение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По данным Марочко, российские бойцы расширяют зону контроля у Воздвижевки и юго-западнее Рождественского в Запорожской области. Любицкое находится примерно в 15 км от Воздвижевки, передает ТАСС.

    «Мы подошли к населенному пункту Любицкое. Можно говорить, что наши военнослужащие приступили к освобождению данного населенного пункта», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали атаку диверсионно-разведывательных групп ВСУ на российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении.

    Российские военнослужащие готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области.

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    23 июня 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что российские войска наносят удары по позициям противника на фронте ежедневно.

    Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками силовых ведомств заявил, что Вооруженные силы России ведут активные боевые действия на линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Но там же долбят ребята (ВС РФ – прим. ВЗГЛЯД) каждый день, каждый божий день», – сказал глава государства.

    Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре России. При этом украинское командование старается не обсуждать ситуацию непосредственно на фронте и собственное положение, фактически «вынося за скобки» происходящее там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о неспособности украинской армии сдержать натиск российских войск и о переходе противника к террористическим атакам по гражданским объектам и пассажирскому транспорту.

    Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств рассказал о катастрофической нехватке личного состава в ВСУ и ежемесячных потерях украинской армии на уровне около 40 тыс. человек.


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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    23 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по территории России, в том числе по детям, лишь усиливают решимость участников спецоперации продолжать выполнение задач.

    «Я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, не снижают, а только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре как попытку раскачать российское общество.

    Путин заявил о ежедневных ударах российских войск по позициям противника на фронте и о противостоянии атакам ВСУ по гражданской инфраструктуре.


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    23 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    «Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», – отметил Путин.

    Российский лидер добавил, что провозглашение независимости ДНР и ЛНР через референдумы полностью соответствовало уставу ООН о праве наций на самоопределение.

    По его словам, Москва имела законные основания подписать договоры с новыми регионами, ратифицировать их и оказать необходимую помощь. В действиях России нет никаких нарушений, однако этого никто не хочет замечать, резюмировал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал об истинной цели заключения минских соглашений западными политиками для вооружения Киева

    Глава государства подчеркнул полное соответствие решения о независимости донбасских республик нормам международного права и Уставу ООН.

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    23 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Над регионами России, Абхазией и Черным морем сбит 31 украинский БПЛА

    Силы ПВО за шесть часов уничтожили 31 БПЛА над Россией, Абхазией и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами России, Абхазией и Черным морем 31 украинский БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что 23 июня с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом, Абхазией и над акваторией Черного моря.

    Ранее у побережья Севастополя сбили украинский беспилотник.

    ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ.

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    24 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Иволжанским в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Толстодубово, Бачевска, Краснополья и Лесного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарово, Ольховатки и Соснового Бора.

    Противник при этом потерял свыше 215 военнослужащих, артиллерийское орудие, американский ЗРК BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и морской пехоты в районах Смородьковки, Изюмского, Стецковки, Гусинки, Селища, Нижней Журавки и Староверовки в Харьковской области и Волчьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся  поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины «Казак», пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты, нацгвардии и теробороны поблизости от Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Ивановки, Нововодяного и Грузского в ДНР, Новотроицкого и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При том украинские вооруженные формирования потеряли более 310 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска взяли под контроль Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.

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    23 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин заявил о достижении Россией нужных целей на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    Российский лидер отметил систематическую и напряженную работу военнослужащих, которая приносит результаты, передает РИА «Новости».

    «Там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут – придем туда, куда нужно», – подчеркнул глава государства во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Ранее Путин указал на неспособность украинской армии сдержать натиск российских войск.

    Глава государства заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках боевого соприкосновения.

    Российский лидер пожелал удачи продвигающимся к Запорожью бойцам.

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    23 июня 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин дал поручения правительству и Минобороны по защите от угроз атак ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин распорядился разработать меры для полного устранения последствий ударов украинских войск по гражданским объектам.

    «Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – заявил российский лидер в ходе оперативного совещания с членами правительства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре попыткой раскачать общество.

    Несколькими днями ранее украинские войска предприняли рекордную атаку беспилотниками против России.

    В ответ на подобные действия Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по военным аэродромам противника.

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    24 июня 2026, 06:47 • Новости дня
    ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ отправило боевые группы через заминированную самими украинскими военными территорию, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер».

    «Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило «на убой» через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71 оаэмбр. Просочившиеся к окраинами села солдаты ВСУ были уничтожены в результате нашего комплексного огневого воздействия», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовые части «Севера» углубились на территорию области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Малой Рыбицы, Горки, Бачевска, Толстодубово, Лесного и Краснополья.

    В Шосткинском районе идут ожесточенные перестрелки в Бачевске и его окрестностях, а в Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и прилегающих районах.

    Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат ВСУ показал, что на этом участке фронта уничтожены свыше 250 украинских националистов. На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает сюда из Днепропетровской области подразделения 23-й механизированной бригады.

    В приграничные районы Черниговской области стянуты боевые группы 114-й бригады украинской теробороны, укомплектованные ограниченно годными солдатами, часть которых была повторно мобилизована после увольнения по состоянию здоровья в 2022–2024 годах.

    В Краснопольском районе бои развернулись в лесных массивах возле Михайловки, Майского и вдоль железной дороги к райцентру, где российские группы прошли вперед до 300 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Цуповки, Рубежного, Соснового Бора, Ольховатки, Митрофановки, Хатнее, Макарово, Кутузовки и села Уды.

    Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении войска группы «Север» продвинулись на 11 участках до 900 м, при этом перестрелки продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и ее окрестностях, продвинувшись на трех участках до 700 м. Подразделения РХБЗ группы «Север» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в лесу восточнее Николаевки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники «Молния-2» ударили по восьми позициям украинской армии на Сумском направлении.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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