Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками

Марочко: ВС России зачищают харьковскую Ольховатку

Tекст: Катерина Туманова

«Говоря о харьковской Ольховатке, то сейчас линия боевого соприкосновения протянулась вдоль автодороги Должанка – Чугуновка и наши военнослужащие действуют практически на десятикилометровом участке местности. Сейчас данный участок в районе Ольховатки планомерно подчищается», – сказал он ТАСС.

Военнослужащим предстоит ликвидировать мощный укрепрайон к северо-западу от населенного пункта. Противник основательно закрепился на этих рубежах. Разгром позиций позволит существенно нарастить темпы продвижения российских сил на данном отрезке фронта, пояснил Марочко.

Он добавил, что украинские подразделения пытаются контратаковать, однако их действия носят крайне вялый характер.

«Контратаки противника в районе Ольховатки носят вялый характер. В основном противник сосредоточен на оборонительных действиях», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили полосу безопасности в Харьковской области. Марочко пояснил, что взятие Щербаковки позволило прикрыть тылы наступающих. А 13 августа он сообщил о том, что ВС России закрепляются на севере Ольховатки в Харьковской области.