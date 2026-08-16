Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений
Качиньский обвинил Украину в осквернении польских захоронений
В Восточной Галиции черные копатели массово раскапывают останки погибших поляков и похищают ценности при попустительстве местных чиновников, сообщил председатель оппозиционной польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.
«Нелегальные раскопки на территории бывших польских деревень в Восточной Галиции – факт. Осквернение останков умерших и грабеж ювелирных украшений с усопших, среди которых есть жертвы волынской резни, так называемыми группами «черных копателей» в целях наживы – происходит с разрешения местных украинских властей», – написал он в соцсети Х.
Качиньский добавил, что эти сведения станут предметом вмешательств высших государственных органов Польши, включая МИД.
«Мы будем требовать разъяснений и реакции на этот преступный промысел», – подытожил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков. Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни. Зеленского поставили перед выбором между Бандерой и Польшей.