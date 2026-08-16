Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений

Качиньский обвинил Украину в осквернении польских захоронений

Tекст: Катерина Туманова

«Нелегальные раскопки на территории бывших польских деревень в Восточной Галиции – факт. Осквернение останков умерших и грабеж ювелирных украшений с усопших, среди которых есть жертвы волынской резни, так называемыми группами «черных копателей» в целях наживы – происходит с разрешения местных украинских властей», – написал он в соцсети Х.

Качиньский добавил, что эти сведения станут предметом вмешательств высших государственных органов Польши, включая МИД.

«Мы будем требовать разъяснений и реакции на этот преступный промысел», – подытожил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков. Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни. Зеленского поставили перед выбором между Бандерой и Польшей.



