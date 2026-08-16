Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

Tекст: Катерина Туманова

Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США отказываются признавать палестинское государство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.



