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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 05:40 • Новости дня

    Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

    Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.

    Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

    Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между  палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

    Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США  отказываются признавать палестинское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.


    14 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    @ Paulina Patimer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «Исламской республикой Британия», обладающей ядерным оружием. Об этом он сказал в интервью израильской армейской радиостанции.

    Высказывание прозвучало в контексте обсуждения отношения британского общества к Израилю., пишет The Guardian. Нетаньяху вспомнил журналиста Рэндольфа Черчилля, сына бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который более полувека назад положительно освещал Израиль.

    «Попробуйте найти это в сегодняшней Британии, в том, что называют Исламской республикой Британия», – заявил израильский премьер.

    Ведущий передачи спросил Нетаньяху, не выделяет ли он Великобританию среди других европейских стран, которые также занимают критическую позицию в отношении Израиля. В ответ премьер заявил: «Да, но знаете, кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет Исламская республика Британия».

    При этом официально исламской республикой является Пакистан, обладающий ядерным оружием с 1990-х годов.

    Высказывания Нетаньяху прозвучали на фоне заметного ухудшения отношений между Лондоном и Тель-Авивом. Премьер-министр Британии Энди Бернем ранее заявил о необходимости усилить давление на израильские власти из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, Лондон допустил введение дополнительных санкций против отдельных лиц и организаций, а также возможный запрет на торговлю товарами из израильских поселений. Ранее Бернем также признал, что Лейбористская партия на начальном этапе военной операции Израиля в секторе Газа «неправильно отреагировала» на происходящее, и заявил о необходимости изменить подход правительства.

    The Guardian отмечает, что формулировка Нетаньяху перекликается с заявлениями американского политика Джей Ди Вэнса. В 2024 году он предположил, что Великобритания может стать первой «по-настоящему исламистской страной, которая получит ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально возглавил правящую Лейбористскую партию Великобритании. Участники многотысячного лондонского шествия потребовали от нового премьера ввести антиизраильские санкции.

    В конце того же месяца между Джей Ди Вэнсом и Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по Ирану.

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    14 августа 2026, 00:59 • Новости дня
    В морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран

    Tекст: Антон Антонов

    Многонациональная морская оборонная коалиция (Multinational Maritime Defense Coalition, MMDC), формируемая Саудовской Аравией для обеспечения безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, перешла к этапу оперативного функционирования, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.

    В Джидде прошло заседание, по итогам которого 15 стран подписали совместное заявление. При этом 13 из них уже провели все необходимые «внутригосударственные процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о присоединении к ней».

    Это «представляет собой фактический старт коалиции и ее переход к этапу институционального и оперативного функционирования», говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

    По данным министерства, во встрече на базе командования Западного флота в Джидде приняли участие представители 39 стран. Остальные государства продолжают оформление участия в коалиции.

    Командующим коалицией назначен представитель Саудовской Аравии, его заместителем в первом цикле станет представитель Пакистана. Участники встречи также определили штаб-квартиру коалиции и утвердили ее логотип. В ближайшее время начнется интеграция офицеров стран-участниц в структуру объединенного командования, совместный центр морских операций и разведывательный центр MMDC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Баб-эль-Мандебском проливе 11 августа при ракетной атаке хуситов на коммерческое судно погибли три моряка.

    Йеменское движение «Ансар Алла» в рамках объявленной морской блокады Саудовской Аравии нанесло ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa в Красном море.

    Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза для координации усилий по укреплению региональной безопасности.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 07:43 • Новости дня
    Израиль шокировала скорость восстановления военной мощи Ирана

    Jerusalem Post: Израиль шокирован скоростью восстановления военной мощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продемонстрировал неожиданно быстрые темпы возобновления производства баллистического вооружения всего через четыре месяца после окончания масштабных боевых действий, что поразило израильское руководство, сообщили источники.

    Представители израильских оборонных ведомств оказались ошеломлены стремительным восстановлением иранского военно-промышленного комплекса, пишет Jerusalem Post.

    Военные и разведка Моссад не ожидали столь быстрого возвращения угрозы баллистических ракет после завершившейся в апреле войны.

    В ходе 40-дневного конфликта в начале 2026 года США и Израиль нанесли около 30 тыс. ударов по 2600 целям. Ущерб оборонному сектору Исламской Республики оценивался в 300 млрд долларов. Однако Тегеран нашел нестандартные способы возобновить выпуск ракет, несмотря на колоссальные разрушения.

    «На протяжении всей войны ЦАХАЛ наносил существенный ущерб разнообразным центральным компонентам, связанным с военными возможностями Ирана», – заявили в израильской армии.

    При этом сейчас Тегеран способен производить от 100 до 300 снарядов в месяц.

    Если такие темпы сохранятся, иранский арсенал вернется к уровню июня 2025 года уже к середине 2027 года. Эксперты отмечают, что к 2028 году это может стать критической угрозой, что потребует пересмотра всей израильской стратегии безопасности.

    Осенью 2024 года американские СМИ заявляли о парализации производства баллистических ракет в Иране из-за израильских ударов.

    Весной этого года иранские служащие за несколько часов восстановили поврежденные бомбардировками подземные бункеры.

    В мае секретные оценки американских спецслужб подтвердили сохранение большей части ракетного арсенала Тегерана.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    13 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
    Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    «ADNOC подтвердила, что в четверг вечером, 13 августа, два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения со ссылкой на WAM.

    Пострадавших нет. Подчеркивается, что ситуация остается под контролем.

    Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран, передает ТАСС.

    Абу-Даби требует от Тегерана остановить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа коммерческий корабль Национальной нефтяной компании Абу-Даби попал под ракетный обстрел во время прохождения Ормузского пролива.

    В середине июля два танкера ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.

    Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

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    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

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    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

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    13 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о фатальных просчетах разведки США

    Глава МИД Ирана назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за слабости американских спецслужб и нарушения Вашингтоном июньских договоренностей о прекращении огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Араки.

    Соединенные Штаты допустили серьезные просчеты в конфликте с Тегераном из-за неудовлетворительной работы своих спецслужб, передает РИА «Новости».

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, наибольший провал Вашингтона произошел в Ормузском проливе.

    «США уже длительное время из-за слабости разведслужб совершают повторяющиеся ошибки. Яркий тому пример - война с Ираном. Теперь же в ситуации вокруг Ормузского пролива они допустили еще больший просчет», - написал дипломат в соцсети.

    Эскалация конфликта началась после отказа американского президента от соглашения о перемирии, заключенного 18 июня. Вашингтон нанес серию ударов по иранской территории, назвав это ответом на угрозы гражданскому судоходству. В ответ военные исламской республики атаковали базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

    Иранская сторона обвинила противника в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В настоящее время государства пытаются согласовать параметры новой мирной сделки при участии региональных посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании соглашения о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные применили мощную авиабомбу для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

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    14 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    В Бельгии объяснили дорогой бриллиантовый подарок Трампу

    Алмазная отрасль Бельгии опровергла связь подарка Трампу с отменой пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Подаренный президенту США золотой перстень с бриллиантами не являлся платой за торговые преференции и отмену американских импортных тарифов на алмазы, заявила представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон.

    Официальный представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон подтвердила, что преподнесенное Дональду Трампу украшение было исключительно подарком, передает РИА «Новости».

    «Как отраслевая федерация мы по-прежнему полностью поддерживаем этот перстень как подарок Соединенным Штатам и гордимся тем, что он символизирует: бельгийское мастерство, алмазные традиции Антверпена и прочные экономические связи между Бельгией и США», – заявила она.

    Вопросы у американских сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Ричарда Блументаля возникли из-за того, что вскоре после вручения перстня европейские природные алмазы освободили от новых пошлин. Законодатели потребовали до 24 августа разъяснить обстоятельства передачи кольца. В AWDC подчеркнули, что отмена тарифов обсуждалась несколько месяцев и никак не связана с ювелирным изделием.

    Перстень из 18-каратного золота, украшенный 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами, представили в июне на праздновании 250-летия независимости США в Брюсселе. Стоимость изделия составляет около 35 тыс. долларов.

    Представители отрасли отметили, что идея подарка возникла исключительно в связи с американским юбилеем.

    Антверпен ежегодно поставляет в США алмазы на сумму около 2 млрд долларов. Отмена 10-процентной пошлины позволит избежать дополнительных платежей примерно на 200 млн долларов в год. В центре добавили, что решение об отмене тарифов имеет экономическое обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от Вашингтона объяснений из-за введения новых таможенных пошлин.

    Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Белого дома причины заморозки санкций против России.

    Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку на фоне антироссийских ограничений.

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    15 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    Хуситы ударили дронами по заводу Aramco в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в районе Джизана на юге Саудовской Аравии, сообщает подконтрольное движению агентство SABA.

    Со ссылкой на военный источник SABA сообщает, что по объекту были запущены два беспилотника, при этом «попадание было точным».

    Подчеркивается, что удар стал ответом на нарушение Саудовской Аравией воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. Военный источник добавил, что силы хуситов намерены и дальше отвечать на любые, как он выразился, нарушения суверенитета Йемена и нападения на страну, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» ранее также атаковало беспилотником нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане.

    В июле Saudi Aramco временно приостановила работу крупного нефтеперерабатывающего завода в Джидде из-за повреждений от удара хуситов.

    В начале августа хуситы нанесли удар беспилотником по аэропорту города Наджран на юге Саудовской Аравии.

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    14 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Американский суд потребовал объяснить сокрытие документов Эпштейна о Трампе

    Суд США обязал Минюст объяснить сокрытие записей о Трампе из досье Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Американский суд обязал министерство юстиции прояснить причины утаивания рукописных записей из дела Джеффри Эпштейна, касающихся обвинений в адрес Дональда Трампа.

    Федеральный судья Эммет Салливан потребовал от американского ведомства объяснить отказ публиковать часть файлов Джеффри Эпштейна, сообщает канал ABC.

    Речь идет о записях интервью с женщиной, выдвигавшей неподтвержденные обвинения против президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «Федеральный судья в четверг потребовал от юристов министерства юстиции объяснить, почему некоторые материалы из файлов Эпштейна были скрыты от общественности», – говорится в материале. Салливан также выразил обеспокоенность сокрытием рукописных заметок с обвинениями в адрес политика.

    Минюст оправдывает свои действия тем, что документы схожи с уже обнародованными отчетами ФБР, а их публикация грозит деанонимизацией потерпевших. Однако судья подчеркнул, что закон о прозрачности файлов Эпштейна не делает исключений для дублирующих материалов. В июне Салливан уже признавал правки в документах нарушением закона.

    Ведомство настаивает на законности своих действий и просит отложить разбирательство на два месяца. Сам Трамп категорически отрицает любые правонарушения. Напомним, Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году после обвинений в секс-торговле. В январе этого года Минюст объявил о завершении публикации более 3,5 млн файлов по его делу.


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    14 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Во время недавнего визита в Израиль глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что нужно возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

    Купер на прошлой неделе посетил Израиль и провел встречи с высшим командованием ЦАХАЛ. В ходе этих переговоров он заявил о необходимости возобновить совместные удары по инфраструктуре Ирана, включая «объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей», передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.

    «Атака на инфраструктуру Ирана изменит правила игры и будет очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию», – сказал он.

    Кроме того, глава CENTCOM предупредил израильское военное руководство, что у США, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана. При этом, подчеркнул Купер, в подобных действиях Вашингтону потребуется помощь еврейского государства, отмечает израильский канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявлял о готовности присоединиться к новым ударам США по Ирану в случае обращения Вашингтона за военной поддержкой.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

    В августе Вашингтон заявил об отмене запланированной атаки на Иран.

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    14 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Ульянов назвал нелогичной позицию США по Ормузскому проливу

    Ульянов назвал нелогичной позицию США по судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на противоречия в американском подходе к свободе судоходства на Ближнем Востоке.

    Позиция Соединенных Штатов относительно свободы судоходства через Ормузский пролив вызывает недоумение. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА «Новости».

    «Логика Вашингтона непонятна. Он хочет свободы судоходства через Ормузский пролив, но эта свобода была нарушена агрессией США против Ирана. Теперь они хотят устранить последствия своей стратегической ошибки посредством продолжения войны. Здесь что-то не так», – написал дипломат в соцсетях.

    Поводом для комментария Ульянова послужила публикация телеканала Al Jazeera English. В ней приводились слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о целях Вашингтона в конфликте с Ираном. Американский политик обозначил две основные задачи: восстановление поставок нефти и газа через Ормузский пролив, а также предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле американских военно-морских сил над Ормузским проливом.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на возвращение прежних объемов транспортировки нефти из Персидского залива.

    До этого Министерство иностранных дел Ирана обвинило Вашингтон в срыве договоренностей по управлению судоходством.

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    14 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Удары США спровоцировали масштабное нефтяное загрязнение у берегов Ирана

    МИД Ирана обвинил США в нефтяном загрязнении побережья Персидского залива

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм.

    Атаки вооруженных сил Соединенных Штатов и Израиля на иранские энергетические объекты вызвали разлив нефтепродуктов, рассказал заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади.

    «Нефтяное загрязнение побережья [иранского] острова Кешм стало следствием иностранной военной агрессии», – написал дипломат в социальной сети.

    Он добавил, что причиненный окружающей среде ущерб требует выработки Тегераном механизма управления Ормузским проливом, передает ТАСС.

    Вооруженное противостояние стартовало 28 февраля. В июне стороны при содействии Исламабада договорились о перемирии, однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил массированные атаки. Американские власти обвинили Исламскую республику в несоблюдении условий по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия режима перемирия. Американские военные атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

    На иранском острове Кешм произошли несколько взрывов.

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    14 августа 2026, 08:43 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о планах привлечь США и Израиль к юридической ответственности

    Tекст: Вера Басилая

    Иран планирует добиться правосудия за преступления против своих граждан и объектов гражданской инфраструктуры, сообщил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари.

    Хейдари заявил, что Тегеран намерен призвать к ответу Вашингтон и Тель-Авив за действия против иранского населения, передает ТАСС.

    «Защита суверенитета и территориальной целостности Ирана, наряду с отстаиванием неотъемлемых прав иранского народа, остается нашим главным приоритетом в противодействии агрессорам», – подчеркнул дипломат.

    Он также добавил, что в будущем Иран продолжит добиваться наказания за преступления, которые были совершены против мирных жителей и инфраструктуры.

    Ранее Иран обратился в международный арбитраж с иском против Вашингтона.

    Суд в Гааге официально зарегистрировал данный документ.

    До этого иранское внешнеполитическое ведомство обвинило США и Израиль в совершении военных преступлений.

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