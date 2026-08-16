Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями
Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной
Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.
Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.
Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.
Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США отказываются признавать палестинское государство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.