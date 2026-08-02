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Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.
Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.
Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.