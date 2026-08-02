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    2 августа 2026, 13:11 • Новости дня

    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.

    Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.

    Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
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    30 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американских F-35 в Иордании

    Иранские военные сообщили об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Азрак, уничтожив три истребителя F-35 и ликвидировав нескольких военнослужащих США, говорится в заявлении КСИР.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую базу в Иордании в ответ на удары США по иранской территории, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы военного ведомства, баллистическими ракетами были поражены стоянка и ангар технического обслуживания истребителей.

    «В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», – говорится в заявлении, которое цитирует иранское государственное телевидение.

    Ранее Центральное командование США отчиталось о завершении серии ударов по Ирану, в ходе которых были поражены десятки военных объектов, включая командные центры и оборонительные посты. Обострение конфликта началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Тегераном. Американская сторона утверждает, что ее действия стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами штаб Центрального командования американских вооруженных сил в Иордании.

    Несколькими днями ранее иранская армия нанесла удары беспилотниками по местам дислокации военнослужащих США на Ближнем Востоке.

    До этого элитные подразделения исламской республики уничтожили восемь американских дронов на иорданских военных объектах.

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    30 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Семья с ребенком погибла при атаке США на иранский остров Кешм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационный удар вооруженных сил США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе унес жизни троих мирных жителей, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Жертвами атаки стали ребенок и его родители, еще двое несовершеннолетних получили ранения, передает ТАСС.

    «Сегодня на рассвете американский противник <…> нанес авиаудар по двум простым домам местных жителей на острове Кешм, убив ребенка и его родителей, а также ранив еще двоих детей», – говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм.

    Позже Соединенные Штаты впервые задействовали стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции.

    В ответ иранские вооруженные силы уничтожили три американских истребителя F-35 на авиабазе в Иордании.

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    31 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции обстрелял два танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные части вооруженных сил Ирана атаковали два судна, которые проигнорировали предупреждения и попытались пересечь акваторию по несогласованному маршруту под прикрытием американской авиации.

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили два судна, следовавших через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как экипажи проигнорировали предупреждения.

    Представители ведомства выпустили официальное заявление по поводу случившегося. «Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что после инцидента еще четыре находившихся рядом танкера экстренно изменили курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля иранские военные атаковали ракетами два танкера ОАЭ.

    Позже Корпус стражей исламской революции остановил беспилотниками еще четыре судна-нарушителя. Затем представители ведомства сообщили о подрыве двух кораблей на минах.

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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


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    1 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране

    CBS: США и Израиль готовятся к ударам по объектам энергетики в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль планируют одну из самых жестоких на сегодняшний день кампаний по бомбардировкам объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили CBS News многочисленные источники.

    «Удары возможны в течение выходных. Обсуждался вопрос о том, чтобы попытаться завершить работу к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу того, как удары повлияют на американскую и мировую экономику, но конечная точка не была обозначена», – сообщает CSB News.

    Согласно многочисленным американским источникам, израильтяне были уведомлены и координируют свои действия с Вашингтоном.

    Президент США еще не отдал окончательного распоряжения о нанесении ударов. Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые он приостановил во время перемирия, заключенного при посредничестве США.

    Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как меморандум о взаимопонимании был расторгнут и США возобновили боевые действия в начале июля.

    Израильский чиновник заявил CBS News: «Израиль не знает о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

    Согласно источникам, которые были проинформированы позже, план военного удара был разработан во время заседания кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

    По словам одного из информаторов, некоторые помощники Белого дома, которые занимаются политикой, были категорически против. Пока в зале находились журналисты, Трамп сказал: «Мы нанесем им очень сильный удар. В какой-то момент он добавил: «Мы просто больше не можем этого выносить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана.

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе.

    Американский президент ранее сообщал о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    2 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении трех американских истребителей F-35 в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении еще трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании, сообщает IRNA.

    «В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», – говорится в публикации IRNA.

    КСИР заявил, что утром 1 августа нанес удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки F-35, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Корпус стражей исламской революции сообщал, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

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    31 июля 2026, 07:36 • Новости дня
    Иран ударил по авиабазе в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы нанесли массированный удар беспилотниками по стратегическим объектам на территории кувейтской авиабазы, сообщают иранские СМИ.

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авиабазу Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Целями ударов стали ангары для истребителей, системы спутниковой связи и склады с оборудованием.

    Подробности о разрушениях и возможных пострадавших пока не приводятся.

    Накануне иранские вооруженные силы атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем.

    Неделей ранее военные Ирана поразили склады с боеприпасами на базе Кэмп-Доха.

    До этого Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

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    30 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило количество перенаправленных после возобновления блокады Ормузского пролива Ираном по состоянию на 30 июля.

    «По состоянию на 30 июля силы CENTCOM перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два и поднялись на борт еще двух, чтобы обеспечить полное соблюдение требований», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Кроме того, американские военные сообщили, что провели патрулирование на Ближнем Востоке, в ходе которого самолёт ВМС США P-8 Poseidon дозаправился с помощью самолёту-заправщика ВВС США KC-135 Stratotanker.

    P-8 – это специализированный разведывательный самолёт, который отслеживает воды региона в ходе блокады Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. FT 23 июля узнала о захвате танкера греческого магната Прокопиу.


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    1 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    NYT: США уничтожили жилой дом в Иране авиабомбой весом почти в тонну

    NYT сообщила о разрушении жилого дома в Иране 900-килограммовой бомбой США

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм, в результате чего погибли три человека.

    Воздушный удар, уничтоживший дом семьи на острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, передает РИА «Новости».

    Журналисты The New York Times пришли к такому выводу на основе анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

    «США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», – говорится в публикации. По данным иранских властей, жертвами стали глава семьи, его супруга и двухлетний ребенок. Еще двое детей выжили и были извлечены из-под завалов.

    Анализ воронки и осколков указывает на использование боеприпаса Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из крупнейших обычных бомб в арсенале американской армии. При этом рядом с разрушенным домом не было обнаружено иранских военных объектов, а обломки разлетелись на десятки метров, повредив около 20 соседних строений.

    Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что военные изучают эти сообщения, подчеркнув, что они никогда не атакуют гражданских лиц. Ранее Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Ираном, после чего американские силы провели серию атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке США на иранский остров Кешм погибла семья с маленьким ребенком.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по этому острову в Ормузском проливе.

    Ранее президент США объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

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    1 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от «авантюристских действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег США от новых «авантюристских» шагов и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак, сообщает Press TV.

    «Аракчи предостерег от авантюристских действий со стороны США, подчеркнув полную готовность Ирана… дать решительный ответ», – сообщает Press TV.

    Иранский министр провел телефонные переговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА «Новости».

    В ходе разговоров стороны обменялись мнениями о последствиях действий США в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    2 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Иран предупредил Ближний Восток об ответственности за причастность к атакам США

    Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает Press TV.

    «Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», – передает Press TV.

    Дипломат провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого обсудил события в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил о готовности рассматривать любых помощников США в агрессии против республики как законные цели для иранских вооруженных сил.

    Официальный представитель МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях для стран, предоставивших свои базы и инфраструктуру для ударов по Ирану.

    Иранское внешнеполитическое ведомство ранее призвало государства Персидского залива предотвратить использование их территории американскими войсками для нападений на исламскую республику.

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    1 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Системы ПВО Кувейта отразили атаку иранских беспилотников

    Генштаб Кувейта заявил об отражении атаки иранских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом раздаются взрывы из-за работы зенитных комплексов, перехватывающих запущенные со стороны Ирана ударные беспилотники.

    Вооруженные силы арабского государства зафиксировали нарушение воздушного пространства и задействовали средства защиты, передает ТАСС.

    Генеральный штаб эмирата оперативно проинформировал население о текущей обстановке.

    «ПВО Кувейта в настоящее время противостоит атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов в результате иранской агрессии», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Военное командование пояснило, что раздающиеся над территорией страны взрывы вызваны исключительно штатной работой зенитных систем. Граждан настоятельно призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать инструкции по безопасности от компетентных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники нанесли удары по трем военным базам США в Кувейте.

    За два дня до этого вооруженные силы Ирана поразили склады с американскими боеприпасами.

    17 июля в результате воздушного нападения пострадала кувейтская электроопреснительная станция.

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    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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