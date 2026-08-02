Самолет-разведчик НАТО заметили у побережья Финского залива

Tекст: Дарья Григоренко

«Несмотря на воскресенье, борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и сейчас перемещается в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе сделав разворот в районе побережья Финского залива», – сообщил источник, передает ТАСС.

Он уточнил, что этот самолет обычно работает только по будням. Сейчас он двигается вне установленных для гражданской авиации трасс на высоте около 10,5 километра. При этом к границам России и Белоруссии разведчик не приближается.

В августе полеты Bombardier Artemis II зафиксированы впервые. Месяцем ранее его активность замечали возле Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Во время прошлых миссий борт облетал российский регион через Польшу и Литву или кружил в южной части черноморской акватории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этот самолет-разведчик совершил нетипично короткий полет над Черным морем.

В июне воздушное судно проследовало вдоль российских границ вплоть до побережья Финского залива.

В мае американский борт дважды облетел территорию вдоль побережья Крыма и Сочи.