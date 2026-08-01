Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
The Economist: Удары по портам создают новую угрозу для экономики Украины
Атаки Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре создают беспрецедентную опасность для украинской экономики, пишет британский журнал The Economist.
«За последние недели Россия активизировала атаки по украинским портам, что чревато серьезными последствиями для экспорта сельскохозяйственной продукции. 90% украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное», – говорится в публикации The Economist, передает РИА «Новости».
Крупные международные компании стараются избегать работы на Украине еще с весны. Возросшие расходы на страхование от военных рисков и потенциальные угрозы для бизнеса значительно перевешивают возможную прибыль от сборов.
Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий подчеркнул, что двукратное или трехкратное увеличение числа атак станет для Киева настоящей проблемой.
Ранее Всеукраинский аграрный совет заявил об угрозе массовых банкротств предприятий из-за остановки портов.
Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного.
Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk отказался работать с Черноморским рыбным портом.