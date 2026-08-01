The Economist: Удары по портам создают новую угрозу для экономики Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«За последние недели Россия активизировала атаки по украинским портам, что чревато серьезными последствиями для экспорта сельскохозяйственной продукции. 90% украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное», – говорится в публикации The Economist, передает РИА «Новости».

Крупные международные компании стараются избегать работы на Украине еще с весны. Возросшие расходы на страхование от военных рисков и потенциальные угрозы для бизнеса значительно перевешивают возможную прибыль от сборов.

Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий подчеркнул, что двукратное или трехкратное увеличение числа атак станет для Киева настоящей проблемой.

Ранее Всеукраинский аграрный совет заявил об угрозе массовых банкротств предприятий из-за остановки портов.

Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного.

Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk отказался работать с Черноморским рыбным портом.