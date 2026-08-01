Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
В подконтрольном Киеву Запорожье поднялся столб густого дыма
В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, заметили столб густого дыма, причины возгорания пока остаются неизвестными, заявил глава областной администрации Иван Федоров.
Глава областной администрации Иван Федоров сообщил о сильном задымлении в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает ТАСС.
Чиновник, подчиняющийся украинским властям, опубликовал фотографию с места событий в своем телеграм-канале. При этом информация о том, что именно стало причиной пожара, в настоящее время отсутствует.
Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении.
В середине июля российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по целям в Запорожье.
В конце июня Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье.
В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины в Киеве и области.