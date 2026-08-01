В подконтрольном Киеву Запорожье поднялся столб густого дыма

Tекст: Вера Басилая

Глава областной администрации Иван Федоров сообщил о сильном задымлении в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает ТАСС.

Чиновник, подчиняющийся украинским властям, опубликовал фотографию с места событий в своем телеграм-канале. При этом информация о том, что именно стало причиной пожара, в настоящее время отсутствует.

Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении.

В середине июля российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по целям в Запорожье.

В конце июня Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье.

В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины в Киеве и области.