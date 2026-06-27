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ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
ВС России нанесли удар по заводу нефтепродуктов в Запорожье
ВС России ударами «Гераней» поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, в результате возникло объемное горение, сообщило Министерство обороны.
Атака дальнобойных дронов пришлась на производственные мощности компании «СП ЮКОИЛ» в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает в Max Минобороны. Данное предприятие активно использовалось для снабжения украинских военных подразделений.
Удары наносились беспилотными аппаратами модификаций «Герань». В результате точного попадания на территории топливного объекта началось сильное возгорание.
Средства объективного контроля подтвердили масштабный пожар на территории завода. Уничтожение подобных объектов направлено на планомерное снижение военно-экономического потенциала противника.
Накануне российские беспилотники атаковали промышленное предприятие и автозаправочную станцию в Запорожье.
Несколькими днями ранее армия России уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное.
В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Видео удара ВС России по нефтеперерабатывающему заводу в Запорожье смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».