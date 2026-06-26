И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
В ночь на пятницу российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия, поразив в том числе нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.
Также в результате удара поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых ударов, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ВПК), используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.
Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ.
Ранее они нанесли удар по центру беспилотных систем сил спецопераций ВСУ.
До этого российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.