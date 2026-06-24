ВС России нанесли удар по центру беспилотных систем сил спецопераций ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ складам боеприпасов и хранилищам горючего, а также цехам производства и хранения БПЛА дальнего действия, местам их запуска. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб и 584 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотников, 663 ЗРК, 29 886 танков и других бронемашин, 1747 боевых машин РСЗО, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ.

До этого они нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.