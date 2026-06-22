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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    35 комментариев
    22 июня 2026, 13:09 • Новости дня

    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ

    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также используемым ВСУ складам горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 167 044 беспилотника, 662 ЗРК, 29 870 танков и других бронемашин, 1746 боевых машин РСЗО, 35 454 орудия полевой артиллерии и миномета, 64 658 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России за сутки нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

    21 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о готовности зеркально отвечать Польше и допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

    Отношения Киева и Варшавы продолжают обостряться, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши и объявил о росте антиукраинских настроений в этой стране.

    Он предупредил, что Киев будет отвечать зеркально на любые недружественные шаги польской стороны. «Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», – заявил Сибига.

    По его словам, участие Украины в конференции по восстановлению страны в Гданьске теперь находится под вопросом. Он уточнил, что в понедельник доложит Владимиру Зеленскому о готовности к конференции, возможных последствиях разных решений и условиях ее проведения, после чего президент примет окончательное решение.

    Тем временем польское издание Wirtualna Polska опубликовало исследование, согласно которому 58% опрошенных считают, что президент Украины негативно относится к Польше и полякам, тогда как лишь 30% респондентов придерживаются противоположного мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста против лишения Владимира Зеленского высшей польской награды объявил об отказе от Командорского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24 заявил об угрозе конфронтации в случае отказа Киева уважать память жертв Волынской резни.

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    22 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    @ Marcin Golba/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер резко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого за решение отозвать высшую государственную награду, высмеяв политика и предупредив о возможных негативных последствиях.

    Глава киевского режима выразил крайнее недовольство действиями польского коллеги, передает ТАСС. В телевизионном интервью он прокомментировал потерю почетного статуса.

    «Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик добавил, что подобная риторика способна спровоцировать эскалацию конфликта. Он также сыронизировал над именем Навроцкого, отметив отсутствие монархии в соседней стране, и напомнил о подаренной ему в декабре прошлого года книге о Волынской резне.

    Решение об отзыве награды было принято 19 июня из-за присвоения одному из украинских подразделений имени боевиков УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). В Варшаве их считают виновными в гибели более 100 тыс. гражданских лиц в 1943 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    В ответ глава киевского режима отправил награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также отказались от этого польского знака отличия.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    22 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

    Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

    «Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем»», – заявил министр обороны Хренин.

    Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

    Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

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    22 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению

    Енджак: Зеленский намеренно нанес оскорбление Польше

    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению
    @ Kacper Pempel/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак отреагировала на критику решения отобрать орден Белого орла у украинского лидера Владимира Зеленского.

    Представитель польского руководства прокомментировала ситуацию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает Газета.Ru.

    Агнешка Енджак ответила на замечания о том, что аналогичной награды были удостоены диктатор Бенито Муссолини и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

    «Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь «героев СС», – подчеркнула Енджак в своей публикации.

    Политик также обратила внимание, что наличие ордена у этих исторических фигур ранее совершенно не смущало Владимира Зеленского в момент получения награды. Более того, министр отметила, что глава Украины «добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой».

    В заключение Енджак добавила, что украинский лидер своими действиями намеренно нанес оскорбление людям, которые на протяжении последних четырех лет доказывали, что являются лучшими друзьями Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (организация признана в РФ экстремистской).

    Глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко в знак протеста отказались от аналогичных польских знаков отличия.

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    22 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Европе призвали не жать руку восхваляющему фашизм Зеленскому

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе словацкого правительства Роберту Фицо необходимо игнорировать главу киевского режима Владимира Зеленского из-за его поддержки фашистской идеологии, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

    «Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», – подчеркнул Данко, передает РИА «Новости».

    Парламентарий также отметил решительность польского руководства в подобных вопросах. Он напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (запрещенная в России экстремистская организация).

    Напомним, в ответ бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (в списке террористов и экстремистов в России) отказались от аналогичных польских наград.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот поступок экс-президентов Украины проявлением приверженности нацистской идеологии.

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    22 июня 2026, 06:41 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ Контробай: Украина потеряла Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия практически утратила контроль над Красным Лиманом, а украинские солдаты вынуждены спасаться сами по вине своего командования, заявил украинский пленный боец 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай.

    «Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам… Очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают», – сказал пленный, передает РИА «Новости».

    Контробай также отметил, что российские военные полностью контролируют обстановку как на земле, так и в воздухе.

    В связи с этим украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции, пытаясь спасти жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые отряды продвинулись в городской черте Красного Лимана. Министерство обороны заявило о создании «огневого мешка» для остатков украинских формирований.

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    22 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Воронежем дежурные силы ПВО сбили несколько высокоскоростных воздушных целей, в результате падения обломков пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе отменена.

    «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа», – написал глава региона. Он добавил, что повреждения также получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

    Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы. Глава региона также напомнил жителям о недопустимости публикации в интернете фотографий и видеозаписей с последствиями падения обломков и призвал не приближаться к подозрительным предметам.

    Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 18 украинских беспилотников.

    Обломки украинского БПЛА подожгли крышу жилого дома под Тулой.

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    22 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе головной структуры центра – ГП «Космическая связь».

    «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в центре, передает ТАСС.

    Отмечается, что предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал центра не пострадал.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим с помощью атак беспилотников пытается компенсировать катастрофу для украинских войск на фронте.

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    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

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    21 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Премьер Польши назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева

    Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева

    Премьер Польши назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил ошибочность конфликта между политиками Варшавы и Киева, который будет обеим сторонам стоить гораздо больше в репутационном и геополитическом плане.

    «Вступление в конфликт политиков Польши и Украины – стратегическая ошибка, от которой потеряют обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном контексте. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», – написал он в соцсети Х.

    Туск добавил, что в беседах со своими европейскими партнерами старается минимизировать потери и снизить напряженность, но «это непростая задача».

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА. NYT отметила, что исторический конфликт поставил под угрозу союз Киева и Варшавы.


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    22 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
    В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
    @ TRO_DPR

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Донецка на крыше жилого дома обнаружили и нейтрализовали три тяжелых украинских квадрокоптера ВСУ, подготовленных для дневных атак на мирных жителей, сообщили в штабе обороны ДНР.

    Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника Вооруженных сил Украины, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, передает РИА «Новости». Аппараты были размещены там под покровом ночи.

    «Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых квадрокоптера «Баба-яга» на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению», – говорится в сообщении ведомства.

    Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей. Они вовремя заметили приземлившиеся дроны и оперативно сообщили об этом в региональное управление ФСБ России.

    В результате атаки украинских ударных дронов в ДНР погиб один мирный житель.

    В марте Донецк подвергся атаке вражеских турбореактивных аппаратов.

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    22 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожили 70 украинских дронов
    На подлете к Москве с начала суток уничтожили 70 украинских дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили еще три беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    С начала суток на подступах к городу поразили 70 беспилотников.

    До этого на подлете к Москве уничтожили восемь дронов.

    Еще раньше Собянин сообщал о 59 дронах, нейтрализованных у столицы.

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    21 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Силовики сообщили о жестоком убийстве мобилизованного на полигоне ВСУ

    Тело жителя Одессы со сломанными ногами нашли на полигоне ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело жителя Одессы со сломанными ногами обнаружили недалеко от пункта постоянной дислокации штурмового полка украинской армии.

    Трагедия произошла в расположении 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Харьковской области, передает РИА «Новости». Российские силовые структуры называют это подразделение «мясным» из-за систематических издевательств над новобранцами.

    «На учебном полигоне полка «Скала» в Харьковской области убили мобилизованного, сломали ему ноги, а тело скормили червям», – сообщил источник агентства. Погибшим оказался одессит Владимир Белас, призванный на службу в мае.

    Мужчина провел в тренировочном лагере 18 дней, где его здоровье резко ухудшилось без оказания медицинской помощи. Девятого июня труп бойца нашли рядом с пунктом дислокации подразделения. Гибель военнослужащего не связана с выполнением боевых задач.

    Родственники погибшего потребовали от офиса генпрокурора Украины провести тщательное расследование. Близкие заявили, что тело доставили в одесский морг в черном мешке с многочисленными увечьями и следами сильного разложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о гибели избитого сослуживцами бойца батальона «Скала».

    Пленный украинский военнослужащий Виталий Гербич заявил о содержании мобилизованных солдат этого подразделения взаперти.

    Командование ВСУ направило бойцов данного штурмового полка в Сумскую область.

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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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