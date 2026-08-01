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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    20 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    1 августа 2026, 10:39 • Новости дня

    Балицкий сообщил об атаке на гражданский автобус в Запорожской области

    Один человек погиб при ударе БПЛА по автобусу в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автобус с работниками железорудного комбината атакован БПЛА в Запорожской области, один человек погиб, более 10 пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    В Запорожской области украинский беспилотник атаковал автобус, перевозивший сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе MAX.

    «В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Балицкий.

    Инцидент произошел на автодороге Веселое – Днепрорудное в районе села Малая Белозерка. Транспорт возвращал рабочих со смены домой. По словам главы региона, противник осознавал, что наносит удар по гражданскому объекту и мирным жителям. Губернатор заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне рейсовый автобус в Запорожской области получил повреждения от осколков сбитого беспилотника.

    В конце июля при ударе по Кирилловке погибли двенадцать мирных жителей.

    Двумя днями ранее из-за массированных обстрелов региона скончался еще один человек.

    31 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла контроль над двумя населенными пунктами, сообщили в Миноброны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Новую Сечь, Могрицы, Малую Слободку в Сумской области и Юрченково в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 2510 военнослужащих, 13 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели группировка «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области, а также нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за этот период составили более 2500 военнослужащих, 30 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За неделю подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадамморской пехоты и теробороны. За последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, бронемашину и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    Днем ранее российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    До этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    31 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери украинской армии за время СВО составляют от 1 до 3 млн военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

    «Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

    Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

    В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

    В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

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    31 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам

    Минобороны опубликовало видео поражения сухогрузов с оружием для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения морских судов, задействованных в доставке вооружения и техники для украинской армии в портах Одесской области.

    Российское военное ведомство опубликовало видеокадры ударов по морским сухогрузам, которые участвовали в транспортировке военного имущества в интересах Вооруженных сил Украины, передает в Max Минобороны.

    В официальном сообщении министерства говорится, что БПЛА «Герань» нанесен удар по сухогрузу, находившемуся у причала в порту города Одесса. Также оператором БПЛА «Герань-4» нанесен удар по сухогрузу, находившемуся в порту «Южный» Одесской области.

    Кадры ударов по сухогрузам, доставлявшим вооружение для ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Ранее российские беспилотники перехватили суда с военными грузами для ВСУ на черноморском побережье. Расчеты аппаратов «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева.

    Дроны атаковали следующий с военными поставками транспорт восточнее Одессы.

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    1 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины, сообщает Миинобороны России.

    Сегодня ночью российские войска атаковали военные и логистические цели противника, передает Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также дальнобойными ударными беспилотниками.

    В результате атаки пострадали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражены логистические центры украинской армии.

    Уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения различного назначения. Также на этих предприятиях находились беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы России поразили киевские заводы по производству ракетного вооружения.

    Российские военные нанесли удар по предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Высокоточным оружием армия уничтожила столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотников.

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    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    31 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

    Минобороны: ВС России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты»

    Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие поразили сортировочный комплек компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области,  сообщило в Max Минобороны. Атака была осуществлена 30 июля с использованием ударного беспилотника «Герань-4».

    Военные пояснили, что этот логистический узел активно применялся Вооруженными силами Украины для доставки и хранения грузов военного назначения.

    В Минобороны уточнили, что помимо общих военных грузов, на объекте находились беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Ведомство также представило видеоматериалы, подтверждающие успешное поражение цели.

    Украинские войска используют отделения «Новой почты» для переброски беспилотников.

    Ранее российские военные разгромили логистический центр противника в Днепропетровске беспилотником «Герань-4 сикер».

    С конца мая армия России расширила географию ударов по военной почтовой инфраструктуре Украины.

    Видео удара по логистическому центру в Днепропетровске смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    31 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
    ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками было поражено 31 используемое в интересах ВСУ морское судно, сообщили в Минобороны.

    Среди пораженных судов 23 типа «сухогруз», четыре балкера, два буксира, а также килекторное судно и десантный катер, говорится в канале Max Минобороны.

    В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

    Накануне вечером Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье. А БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ.

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    31 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление экстренного пакета из 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

    Президент США ответил отказом на этот экстренный запрос Зеленского о предоставлении 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет The Atlantic.

    По словам украинского лидера, без дополнительных средств противовоздушной обороны стране будет крайне сложно обеспечить безопасность энергосистемы в зимний период. Несмотря на эти доводы, американская сторона не стала одобрять поставку.

    Ранее  украинский лидер попросил у США 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

    Президент США «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для зенитных комплексов.

    В начале июля глава киевского режима пожаловался американским конгрессменам на острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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    31 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Экипажи Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ в нескольких регионах
    Экипажи Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ в нескольких регионах
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипажи российских бомбардировщиков Су-34 успешно атаковали позиции Вооруженных сил Украины, поразив сразу несколько значимых целей, сообщили в Минобороны.

    В Запорожской области две мощные авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады в Орехове, сообщило Министерство обороны в Max.

    На территории Донецкой народной республики ударом двух бомб ФАБ был поражен пункт дислокации 30-й бригады украинской армии в Славянске.

    Кроме того, Воздушно-космические силы нанесли удар по расположению 53-й бригады в населенном пункте Райгородок.

    В Харьковской области российская авиация также провела результативную операцию. Опорный пункт противника в лесополосе возле населенного пункта Ивашкино был полностью разрушен в результате сброса пяти авиабомб ОФАБ-250-270.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российская авиация нанесла удар бомбами ФАБ-250 по позициям противника в Райгородке.

    Несколькими днями ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 поразили расположение 65-й механизированной бригады ВСУ полуторатонной авиабомбой.

    В июне истребители уничтожили пункты временной дислокации этой же бригады возле Орехова снарядом ФАБ-3000.

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    1 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в украинской столице и Киевской области, уничтожив мощности по сборке ракет и беспилотников.

    Вооруженные силы России в ночь на первое августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, сообщает Минобороны.

    В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

    Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов радиоэлектронной борьбы. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

    В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов.

    В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

    Пораженные днем ранее заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    1 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой

    Вооруженные силы России поразили перевозившие военные грузы суда южнее Одессы

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью российская армия нанесла точный удар по двум морским судам, которые доставляли вооружение в один из портов на Украине.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по кораблям противника в акватории Черного моря, сообщает Минобороны. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы.

    По данным ведомства, поражены два морских судна типа «сухогруз». Известно, что эти корабли осуществляли доставку военных грузов в один из портов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения перевозивших вооружение морских судов. В тот же день российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Ранее беспилотники атаковали транспорт с военными грузами восточнее этого города.

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    31 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на действия Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Вооруженных сил России на одесский порт стала адекватной реакцией на стремление властей Украины разрушить экономический и логистический потенциал страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По его словам, действия российской армии стали закономерным шагом, передает Lenta.Ru.

    «Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть – нанести непоправимый удар по России», – заявил Карасин.

    Политик подчеркнул, что Вооруженные силы принимают адекватные ответные меры, лишая киевский режим возможности совершать подобные нападения. Он также добавил, что российские военные ежедневно достигают новых успехов. В качестве примера сенатор привел уничтожение 371 беспилотника за одни сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в этом городе.

    Сенатор Григорий Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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