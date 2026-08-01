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Google отключила ИИ-генератор изображений из-за обилия фейков
Google Earth отключила ИИ-генератор изображений спустя сутки после запуска
Инструмент для моделирования реалистичных спутниковых карт Google Earth просуществовал менее 24 часов и был заблокирован из-за лавинообразного появления провокационных подделок.
Проект Google Earth временно отключил функцию генерации изображений с помощью искусственного интеллекта всего через сутки после ее запуска, передает РИА «Новости». Причиной стало массовое создание пользователями недостоверных фейковых картинок.
Нововведение, представленное в четверг, изначально задумывалось для образовательных и профессиональных целей. В частности, планировалось использовать инструмент для визуализации исторических объектов или проектов в сфере недвижимости. Однако вскоре в сети начали появляться сгенерированные спутниковые снимки с катастрофами и военными объектами, включая самолет, врезающийся в небоскреб на Манхэттене, и ядерный объект в Иране, сообщает Washington Post.
«Мы знаем, что люди особенно доверяют Google Earth как надежному источнику достоверного изображения мира. Мы видели, что специалисты по географическим данным используют эту функцию для самых разных полезных задач. Однако мы также заметили, что некоторые пользователи делятся скриншотами сгенерированных изображений, которые, судя по всему, нарушают наши правила. Поэтому мы отключаем эту функцию в Google Earth, пока работаем над внедрением более надежных механизмов защиты», – заявили в компании.
Разработчики уточнили, что созданные пользователями фейки не попадали в основную версию сервиса, доступную другим людям. Кроме того, все изображения, сгенерированные нейросетью, были помечены специальным водяным знаком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Google Сундар Пичаи призвал пользователей критически относиться к ответам искусственного интеллекта.
В январе компания xAI ограничила возможности редактирования фотографий реальных людей в чат-боте Grok после скандала с дипфейками.
В середине июля пользователи Сети обнаружили многочисленные сгенерированные нейросетью ошибки на новом логотипе аэропорта имени Дональда Трампа.