Глава Google рекомендовал критически относиться к ответам ИИ

Глава Google Пичаи призвал критически относиться к ответам ИИ

Tекст: Мария Иванова

Людям следует подходить к ответам искусственного интеллекта с критическим мышлением и привлекать дополнительные источники информации, заявил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в интервью корпорации Би-би-си.

«Нужно учиться использовать эти инструменты в тех сферах, где они могут быть полезны, и не доверять слепо всему, что они говорят», – отметил Пичаи, признав, что современные ИИ-системы еще подвержены ошибкам, передает ТАСС.

Он предупредил, что рынок искусственного интеллекта перегрет, и если «мыльный пузырь» лопнет, это отразится на всех, включая Google. По его словам, ажиотаж вокруг ИИ напоминает ранний этап развития интернета, когда в отрасль вливались огромные средства, а в революционности технологии никто не сомневался.

Пичаи также сообщил, что в будущем Google начнет обучать свои ИИ-модели в Британии. Власти страны считают, что такой шаг усилит ее позиции среди мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, наряду с США и Китаем.

Ранее во вторник японские ученые намерены ускорить разработку технологий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с помощью платформы AI Co-Scientist от Google.

Еврокомиссия ранее запустила расследование против Google по подозрению в манипулировании алгоритмами поиска.

Против компании Google также подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к приватным письмам пользователей.