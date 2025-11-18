Глава Google рекомендовал критически относиться к ответам ИИ

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Глава Google Пичаи призвал критически относиться к ответам ИИ
Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что из-за ошибок искусственного интеллекта пользователям необходимо перепроверять его ответы и обращаться к разным источникам.
Людям следует подходить к ответам искусственного интеллекта с критическим мышлением и привлекать дополнительные источники информации, заявил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в интервью корпорации Би-би-си.
«Нужно учиться использовать эти инструменты в тех сферах, где они могут быть полезны, и не доверять слепо всему, что они говорят», – отметил Пичаи, признав, что современные ИИ-системы еще подвержены ошибкам, передает ТАСС.
Он предупредил, что рынок искусственного интеллекта перегрет, и если «мыльный пузырь» лопнет, это отразится на всех, включая Google. По его словам, ажиотаж вокруг ИИ напоминает ранний этап развития интернета, когда в отрасль вливались огромные средства, а в революционности технологии никто не сомневался.
Пичаи также сообщил, что в будущем Google начнет обучать свои ИИ-модели в Британии. Власти страны считают, что такой шаг усилит ее позиции среди мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, наряду с США и Китаем.
Ранее во вторник японские ученые намерены ускорить разработку технологий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с помощью платформы AI Co-Scientist от Google.
Еврокомиссия ранее запустила расследование против Google по подозрению в манипулировании алгоритмами поиска.
Против компании Google также подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к приватным письмам пользователей.