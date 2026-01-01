Полиция подтвердила гибель около 40 человек при пожаре в Кран-Монтане в Швейцарии

Полиция Швейцарии: Около 40 человек погибли и 115 пострадали в Кран-Монтане

Tекст: Мария Иванова

Около 40 человек погибли и 115 получили ранения в результате пожара, который вспыхнул в ночь на 1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, передает ТАСС.

По данным главы полиции кантона Вале Фредерика Гизлера, большинство пострадавших получили тяжелые травмы. «На момент, когда я говорю с вами, мы насчитали около 40 погибших и около 115 раненых, большинство из которых получили тяжелые травмы», – заявил Гизлер на пресс-конференции.

Правоохранители подтвердили, что причина трагедии – пожар, при этом теракт как версию полностью исключили. По словам представителей полиции, спасательные работы продолжаются, обновленная информация появится позже.

Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что государственные флаги на Федеральном дворце в Берне приспущены на пять дней в знак траура. По его словам, это решение «символизирует обязательство сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем».

В посольстве России в Швейцарии уточнили, что на данный момент сведений о пострадавших гражданах России не поступало. Местные СМИ продолжают следить за ситуацией, уточняя детали происшествия и список пострадавших.

По данным очевидцев, молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара