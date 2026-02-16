Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Авиакомпания «Аврора» решила закупить самолеты Ил-114-300
Авиакомпания «Аврора» приобретет первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, их эксплуатация начнется в Хабаровском крае, сообщил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
Авиакомпания «Аврора» получит первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, передает РИА «Новости». Сухоребрик уточнил, что первые три лайнера будут использоваться как «начальная эксплуатация», чтобы устранить возможные «детские болезни» новой техники. До этого, с 2026 года, самолеты поступят в другие авиакомпании, но на Дальний Восток они поступят только через два года.
Сухоребрик отметил, что для полноценного покрытия маршрутной сети компании потребуется двадцать таких машин, а производитель с 2028 года сможет выпускать по шесть лайнеров ежегодно. Соответственно, формирование всего парка займет три-четыре года.
Эксплуатация Ил-114-300 стартует в Хабаровском крае, где уже есть авиаремонтные предприятия. В будущем компания планирует использовать новые самолеты для полетов на Сахалин, Камчатку и Колыму.
Модель Ил-114-300 – это усовершенствованный турбовинтовой самолет, который должен прийти на смену устаревшим Ан-24, а также зарубежным ATR72 и Bombardier Dash 8 на внутренних линиях России.
