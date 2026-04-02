Зеленский обвинил ЕС в невыполнении обещаний по кредиту на 90 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в задержке предоставления Киеву кредита на сумму 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

Он заявил, что европейский пакет поддержки на 90 млрд евро для Украины до сих пор заблокирован.

«Это проблема, что европейцы не могут найти решение и выполнить то, что обещали», – отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что Евросоюз вскоре примет необходимые решения, чтобы средства были выделены Украине.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у нее нет хороших новостей относительно выделения кредита на Украине.

Напомним, Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

Каллас ранее указывала на трудности с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.