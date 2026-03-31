Каллас признала отсутствие хороших новостей по кредиту для Украины на 90 млрд евро
По кредиту в 90 млрд евро, который планировалось выделить для киевского режима, нет подвижек, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.
Каллас заявила, что у нее нет сейчас хороших новостей по кредиту для Украины в 90 млрд евро, и нельзя сказать, что этот займ будет предоставлен, передает РИА «Новости».
Напомним, Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.
Каллас ранее указывала на трудности с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.