Каллас признала отсутствие хороших новостей по кредиту для Украины на 90 млрд евро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Каллас заявила, что у нее нет сейчас хороших новостей по кредиту для Украины в 90 млрд евро, и нельзя сказать, что этот займ будет предоставлен, передает РИА «Новости».

Напомним, Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

Каллас ранее указывала на трудности с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.