Пожар на Алтае унес жизни двоих детей

Эксперт Кнутов: Самолет британского министра потерял GPS-сигнал из-за украинских дронов

Tекст: Олег Исайченко

«Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

«В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.