Фадеев назвал невозможной шестидневную 12-часовую рабочую неделю

Tекст: Ольга Иванова

Шестидневный рабочий график с 8.00 до 20.00 невозможен для большинства людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Заставить всех работать шесть дней в неделю – это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия».

По словам Фадеева, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом он представляет переход на 72-часовую рабочую неделю. Глава СПЧ подчеркнул, что у граждан должна быть возможность добровольно выбирать такой график, если этого требуют личные обстоятельства или потребности предприятий.

Он отметил, что ряд оборонных предприятий уже сегодня функционируют в круглосуточном режиме, а сотрудникам выплачивают доплату за переработки. Однако, согласно действующему Трудовому кодексу, для сверхурочной работы установлены ограничения, и этот вопрос стоит рассмотреть на законодательном уровне. При этом, как подчеркнул Фадеев, подобные условия должны оставаться добровольными для работников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08.00 до 20.00 для ускорения трансформации экономики.

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею перехода на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.