Онищенко поддержал переход России на шестидневную рабочую неделю

Tекст: Дарья Григоренко

Он уточнил: «Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график – ред.), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет», передает РИА «Новости».

Онищенко считает, что большинство отраслей экономики могут перейти на новый график, однако для этого потребуется соответствующая правовая база. Особое внимание, по его словам, должно уделяться промышленным, перерабатывающим и добывающим предприятиям, которые способны работать по шестидневной рабочей неделе с 12-часовыми сменами.

Он подчеркнул, что при возможном переходе на такой режим рабочие непременно должны получать компенсацию, а также дополнительные возможности для восстановления после продолжительных смен. Академик отметил, что для предотвращения рецессии России необходимо усиленно работать.

Напомним, в понедельник бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08:00 до 20:00, чтобы ускорить трансформацию экономики.

Позже глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю сейчас не рассматривается в Госдуме.