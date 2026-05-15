ВСУ начали устанавливать камеры заднего вида на ударные беспилотники
Украинские военные начали оборудовать ударные беспилотники дополнительными объективами для обзора задней полусферы, пытаясь избежать уничтожения российскими системами противовоздушной обороны.
Военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Грек рассказал о новой тактике украинских подразделений, передает РИА «Новости». По словам бойца 61-й гвардейской бригады, техническая доработка вызвана частыми перехватами дронов российскими силами.
«ВСУ стали устанавливать на заднюю часть камеры. Они специально хотят быть начеку», – сообщил военнослужащий.
Российские операторы уже фиксируют попытки маневрирования вражеских аппаратов с учетом обзора с двух ракурсов. Грек пояснил, что при атаке на цель боец замечает маневры уклонения дрона, ориентирующегося по дополнительному объективу.
В подобных ситуациях к уничтожению цели подключаются резервные силы. Как отметил морпех, при промахе первого расчета аппарат немедленно атакует второй, обеспечивая надежную страховку.
Неделей ранее военнослужащие зафиксировали применение противником специальных датчиков движения для наведения дронов.
В конце апреля специалисты Ростеха разработали новую линейку оптико-электронных камер для отечественных аппаратов.